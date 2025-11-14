Liberan a Diana Santillana, maestra colombiana detenida por ICE en una guardería de Chicago

Diana Santillana Galeano, una educadora colombiana detenida por agentes de inmigración dentro de una guardería en Chicago, fue puesta en libertad tras una semana bajo custodia, informó su equipo legal.
La maestra había sido arrestada el 5 de noviembre en el centro infantil Rayito de Sol Spanish Immersion Early Learning Center, en el norte de la ciudad, en un operativo que quedó registrado en video y mostraba a los agentes forcejeando con ella mientras los niños llegaban al lugar.
Su detención—considerada inusual incluso dentro de los operativos reforzados de ICE bajo la Administración Trump—desató preocupación y rechazo entre padres y organizaciones comunitarias.