Liberan a Diana Santillana, maestra colombiana detenida por ICE en una guardería de Chicago

Su detención—considerada inusual incluso dentro de los operativos reforzados de ICE bajo la Administración Trump—desató preocupación y rechazo entre padres y organizaciones comunitarias.

La maestra había sido arrestada el 5 de noviembre en el centro infantil Rayito de Sol Spanish Immersion Early Learning Center, en el norte de la ciudad, en un operativo que quedó registrado en video y mostraba a los agentes forcejeando con ella mientras los niños llegaban al lugar.

Diana Santillana Galeano, una educadora colombiana detenida por agentes de inmigración dentro de una guardería en Chicago, fue puesta en libertad tras una semana bajo custodia, informó su equipo legal.

El despacho Hughes Socol Piers Resnick & Dym confirmó que Santillana fue liberada la noche del miércoles desde un centro de detención en Indiana, por orden de un juez federal que consideró ilegal mantenerla retenida sin una audiencia de fianza.

“Nos alegra enormemente que la Sra. Santillana haya podido regresar a su hogar en Chicago, donde pertenece”, dijo su abogado Charlie Wysong. Agregó que continuarán con los trámites migratorios para que permanezca en Estados Unidos y pidió respeto por su privacidad.

Santillana, quien cuenta con permiso de trabajo vigente hasta 2029, agradeció el apoyo de la comunidad: “Amo a nuestra comunidad y a los niños a quienes enseño. Estoy deseando volver a verlos”. Padres de familia celebraron la noticia y destacaron su compromiso como educadora.

El Departamento de Seguridad Nacional sostiene que la mujer ingresó al país de manera irregular en 2023 y que su arresto estuvo relacionado con una investigación por tráfico de personas. Sin embargo, testigos del operativo y el personal del centro infantil aseguran que ICE irrumpió de forma agresiva y que la guardería no era objetivo de ninguna pesquisa.

Chicago ha sido uno de los epicentros de los operativos migratorios más duros en los últimos meses, que han derivado en miles de detenciones y críticas por parte de la comunidad y de defensores de derechos humanos.