Atención: Liberan a los más de 30 militares que estaban secuestrados en Guaviare

Más de 30 uniformados se encontraban en poder de la población en una zona rural del municipio de El Retorno.

  FOTO: EL COLOMBIANO
    FOTO: EL COLOMBIANO
El Colombiano
El Colombiano
hace 33 minutos
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, confirmó que los soldados secuestrados en la vereda Nueva York del municipio El Retorno, en Guaviare, comenzaron a ser liberados.

“Llamamos a no estigmatizar a la comunidad, que ha sufrido en una zona de conflicto armado en la que se desarrollaron operativos militares en los últimos días”, aseguró Marín a través de X en la noche de este jueves.

“Gracias a nuestra Defensora Regional de El Guaviare por su empeño y mediación, así como a la @MAPPOEA por su trabajo en esta gestión y a todos quienes colaboraron”.

En desarrollo...

