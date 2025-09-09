Liberan a líder indígena que había sido retenido en Anorí, Antioquia, por un grupo armado, ¿por qué lo secuestraron?

Jonatan Ochoa Chigam retornó a su comunidad el lunes pasado, según le notificaron al alcalde de Anorí desde la zona rural de Los Guamos.

Jonatan Ochoa Chigam, el líder indígena que había sido retenido por un grupo armado en una zona rural del municipio de Anorí, en el nordeste antioqueño, fue liberado en las últimas horas, según confirmaron autoridades locales.

El alcalde de Anorí, Gustavo Silva, le dijo a EL COLOMBIANO que este lunes en la noche pudo establecer comunicación con integrantes de la comunidades del sector Dos Bocas, entre los corregimientos Liberia y Usurá, quienes le comunicaron del regreso de Ochoa Chigam.

“Apareció, regresó a su comunidad. El grupo que se lo llevó lo dejó libre”, dijo el mandatario local.

Los captores que se lo habían llevado se identificaron como integrantes del Ejército Gaitanista de Colombia, más conocido como Clan del Golfo.

Esta zona queda a unas cuatro horas de distancia desde el casco urbano y por eso es difícil obtener información de manera oportuna, pero las versiones que habían circulado sobre el motivo para la retención del dirigente de la comunidad Los Guamos contra su voluntad era que el grupo armado antes mencionado necesitaba que los orientara acerca de cómo transitar por unos caminos y por eso llegaron hasta su casa y lo obligaron a que los acompañara.

La confirmación de la liberación se produjo hacia las siete de la noche de este lunes, según el alcalde Silva, sin que se hayan podido establecer más detalles acerca de cómo transcurrió su secuestro.

“La gente se abstiene mucho de dar informaciones porque en esa zona hay mucha presencia del Ejército Gaitanista”, apuntó el funcionario, quien hizo referencia a que aunque ese grupo estaba algo retirado del área por la presión del Ejército, nuevas informaciones indican que se estaría movilizando gran cantidad de integrantes de esa organización por el territorio rural.

“Ya dimos aviso a las autoridades, pero el asunto parece que se vuelve a complicar”, vaticinó Silva.

Si bien hasta ahora no se han presentado asesinatos, las autoridades temen que ocurran desplazamientos de manera silenciosa desde los campos de Anorí hacia los municipios de Zaragoza y El Bagre.