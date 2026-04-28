¿Libertad de expresión o presión política? El cerco de la Casa Blanca sobre Jimmy Kimmel

La tensión entre el humor político y el poder en Washington ha escalado a un nivel sin precedentes. Lo que comenzó como una ácida parodia en el programa Jimmy Kimmel Live! de la cadena ABC, se ha transformado en una batalla legal y administrativa que pone a prueba los cimientos de la Primera Enmienda en Estados Unidos. El epicentro del conflicto es una frase de apenas tres palabras: “viuda en espera”. Así llamó el comediante Jimmy Kimmel a la primera dama, Melania Trump, durante un segmento satírico previo a la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca el pasado 23 de abril.

El comentario, aunque emitido antes de un reciente incidente de seguridad en el hotel Washington Hilton donde se celebraba el evento, adquirió un tono sombrío tras el ataque. Melania Trump no tardó en reaccionar, calificando a través de sus redes sociales la retórica de Kimmel como “odiosa”, “corrosiva” y “deplorable”, cuestionando directamente a la dirección de ABC sobre cuánto tiempo más tolerarían este comportamiento que, a su juicio, “perjudica a la comunidad”.

El pulso entre Donald Trump y el gigante Disney

La respuesta del Ejecutivo no se quedó en las redes sociales de la primera dama. El presidente Donald Trump se sumó a la ofensiva, exigiendo públicamente a Disney —propietaria de ABC— el despido inmediato de Kimmel. En un tono que mezcla la política con las finanzas, Trump recordó sus victorias pasadas contra las cadenas de medios: “La última vez que los perseguí, me dieron 16 millones de dólares. Esta vez suena aún más lucrativo”.

Bob Iger, CEO de Disney, y Dana Walden, copresidenta de Disney Entertainment, se encuentran hoy en una posición incómoda. Por un lado, la compañía ha intentado defender el derecho a la libertad de expresión de su talento, que lleva más de 20 años en la cadena. Por otro, enfrentan una presión económica y regulatoria real. De hecho, la Casa Blanca ha sugerido que el programa de Kimmel podría considerarse una “contribución ilegal de campaña” para el Comité Nacional Demócrata, elevando la disputa del terreno de la comedia al de la legalidad electoral.

La FCC y la amenaza de las licencias: ¿Censura de Estado?

El brazo ejecutor de esta presión parece ser la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Bajo la dirección de Brendan Carr, la agencia planea impugnar las licencias de las estaciones propiedad de ABC. Carr ha sido explícito en su postura, sugiriendo en diversos podcasts que las emisoras afiliadas deberían presionar a Disney para sacar a Kimmel del aire.

Esta estrategia ya está surtiendo efecto. Operadores como Nexstar Media Group y Sinclair Inc., que cubren aproximadamente el 23% del mercado estadounidense, han dejado de emitir el programa en sus mercados locales. Para muchos analistas y senadores demócratas, como Adam Schiff y Richard Blumenthal, esto representa un “ataque deliberado a la libertad de prensa”. La preocupación radica en que el uso de la autoridad reguladora para castigar contenidos críticos crea un efecto inhibitorio en todos los medios de comunicación.

Un historial de suspensiones y el futuro del Late Night

No es la primera vez que Kimmel camina sobre la cuerda floja. En septiembre de 2025, el presentador fue suspendido indefinidamente tras comentarios sobre la muerte del activista Charlie Kirk. En aquel momento, Kimmel llegó a pensar que su carrera había terminado, confesándole a su esposa: “Se terminó”. Sin embargo, regresó al aire tras reflexionar sobre el impacto de su humor, aunque manteniendo su esencia crítica.

A pesar de que el contrato de Kimmel lo vincula con ABC hasta 2027, el panorama actual es incierto. La Casa Blanca no parece dispuesta a ceder, y la FCC tiene el poder de complicar la operación de la cadena mediante procesos burocráticos y multas millonarias. Lo que está en juego en este tablero no es solo el futuro de un presentador de televisión, sino el límite de hasta dónde puede llegar un gobierno para silenciar las voces que le resultan incómodas bajo el argumento de proteger la “decencia” o la “seguridad nacional”.