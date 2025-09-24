Dejan libre al exalcalde de Apartadó, Héctor Rangel, tras cinco días de detención

Este miércoles 24 de septiembre quedó en libertad el exalcalde de Apartadó, Héctor Rangel Palacios, quien había sido capturado el pasado viernes 19 de septiembre en vía pública del municipio urabaense por la presunta comisión de delitos en contra de la administración pública en la época cuando fue alcalde de Apartadó en el año 2024.
En un comunicado fimado por su abogado, Óscar David Santamaría, se informa que el Juzgado Primero Municipal de Carepa, resolvió no imponer medida de aseguramiento privativa de la libertad en contra de Rangel, que deberá seguir defendiéndose ante la justicia.