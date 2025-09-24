Dejan libre al exalcalde de Apartadó, Héctor Rangel, tras cinco días de detención

Este miércoles 24 de septiembre quedó en libertad el exalcalde de Apartadó, Héctor Rangel Palacios, quien había sido capturado el pasado viernes 19 de septiembre en vía pública del municipio urabaense por la presunta comisión de delitos en contra de la administración pública en la época cuando fue alcalde de Apartadó en el año 2024. Entérese: Por estos delitos capturaron al exalcalde de Apartadó Héctor Rangel En un comunicado fimado por su abogado, Óscar David Santamaría, se informa que el Juzgado Primero Municipal de Carepa, resolvió no imponer medida de aseguramiento privativa de la libertad en contra de Rangel, que deberá seguir defendiéndose ante la justicia.

“Como equipo legal, reiteramos nuestro compromiso con la garantía del debido proceso y la presunción de inocencia. Nuestro representado acudirá con respeto y disposición a todas las instancias judiciales a las que sea convocado, en estricto acatamiento de la institucionalidad”, señaló en el comunicado la defensa de Rangel. Esta decisión del juez fue apelada por la fiscal del caso, quien pretendía que Rangel enfrentara su proceso desde un centro de reclusión. Por el caso de presunta corrupción por el que se le investiga, el pasado domingo, y tras la captura de Rangel, se entregó a las autoridades Cristian Mena, extesorero municipal.

¿Quién es Héctor Rangel?

Rangel, hay que recordar, fue el ganador de las elecciones regionales del 2023 con el 50% de los votos (28.092) en su municipio, pero fue destituido en enero de este año por incurrir en doble militancia, pues aunque aspiró al cargo por el Partido Liberal, hizo campaña por el movimiento Indenpendientes, del exalcalde de Medellín y ahora precandidato presidencial, Daniel Quintero. El pasado 6 de abril, en este municipio de Urabá se celebraron unas nuevas elecciones, en las cuales, en un hecho inédito, Rangel volvió a participar (a pesar de que fue precisamente por su destitución que se tuvieron que hacer nuevas elecciones) y sacó otra vez la mayoría de los votos (47,78%), que finalmente no fueron validados por la Comisión Escrutadora Departamental, que dio como ganador al actual alcalde Adolfo David Romero, que obtuvo el 40,83% del total de los votos.

Denuncias de corrupción contra Héctor Rangel