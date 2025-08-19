x

Políticos de Antioquia celebran libertad provisional del expresidente Álvaro Uribe

El gobernador del departamento y el alcalde de Medellín, así como los presidentes de Asamblea y Concejo, se manifestaron sobre el fallo que revocó la detención domiciliaria.

    El alcalde Federico Gutiérrez, así como el Gobernador y los presidentes de Concejo y Asamblea manifestaron su alegría. FOTOS: ARCHIVO Y CORTESÍA
Redacción El Colombiano
hace 26 minutos
bookmark

Copiosas han sido las expresiones de alegría de sectores políticos tradicionales del departamento de Antioquia ante la determinación del Tribunal Superior de Bogotá de ordenar la libertad provisional del expresidente Álvaro Uribe Vélez mientras que los magistrados analizan la apelación que hay contra el fallo que lo condenó a pagar 12 años de cárcel.

La detención domiciliaria inmediata del influyente líder del Centro Democrático había sido decretada por la juez de primera instancia Sandra Heredia, quien en una sentencia histórica lo había sentenciado por cargos de fraude procesal y soborno a testigos en actuación penal, el pasado primero de agosto.

La justicia le da la razón al expresidente Uribe y a su defensa. Uribe no debió haber sido privado de la libertad y sobre todo sabiendo que existe una segunda instancia. Entonces, en ese sentido, la justicia ha hablado, las instituciones funcionan, las instituciones deben seguir a prueba en el país, y por supuesto en Colombia existe la separación de poderes”, expresó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

Ya el gobernador Andrés Julián Rendón, al conocer la noticia, había manifestado su júbilo ante el levantamiento de la medida de casa por cárcel de Uribe con una sola palabra acompañada de un PDF con la determinación del Tribunal Superior, en su cuenta de X: “¡Libertad!”.

También, el presidente del Concejo de Medellín, Sebastián López (Centro Democrático) publicó en esa misma red social que “la libertad del presidente Álvaro Uribe es una victoria de la verdad y un golpe a los abusos del gobierno Petro y de quienes han perseguido a la derecha. Hoy gana la democracia, gana Colombia”.

Por su parte, la presidenta de la Asamblea de Antioquia, Verónica Arango, también del CD, se pronunció al respecto de la siguiente manera: “Se hace un milímetro de justicia en el caso de @AlvaroUribeVel. Él solo quería quedarse en el corazón de los colombianos, NUNCA huir, su presencia juiciosa en estrados judiciales así lo demostró. Poco a poco va cayendo el circo”.

Los argumentos del Tribunal

En una acción de tutela, presentada tres días después de la condena y de haber sido notificada su casa por cárcel en Rionegro, bajo vigilancia del Inpec, Uribe argumentó que le habían vulnerado los derechos a la libertad, la dignidad humana, al debido proceso y a la presunción de inocencia.

De acuerdo con su exposición, tal cual consta en el documento judicial, Uribe “expresó su inconformidad con la decisión relacionada con el cumplimiento de la sanción impuesta en primera instancia, en cuanto que el numeral 4° dispuso, entre otros asuntos, librar la boleta de encarcelación y el traslado inmediato a su domicilio, donde cumplirá la pena de prisión, de modo que es inminente su detención. Cuestionó la orden de privarlo de la libertad sin que el fallo quedara en firme, porque se interpuso el recurso de apelación que se encuentra en trámite”.

Tras analizar las diferentes posturas de las partes que intervinieron, el Tribunal Superior de Bogotá resolvió “amparar el derecho fundamental a la libertad individual” del expresidente, tal cual consta en la respuesta a la tutela, la cual fue conocida por EL COLOMBIANO.

