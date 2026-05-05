Defensoría advierte por deterioro de la libertad de prensa en el país: 469 agresiones en 2025

La Defensoría del Pueblo presentó el complejo panorama que enfrenta el ejercicio periodístico en el país. En un reciente informe advirtió por el incremento en las agresiones y un deterioro en las garantías para ejercer esta labor en el territorio nacional.
Las cifras respaldan la preocupación. Según Reporteros Sin Fronteras, el país ocupa el puesto 115 entre 180 en la clasificación mundial de libertad de prensa. A esto se suma que, de acuerdo con la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), en 2025 se registraron 469 agresiones contra periodistas en el territorio nacional, lo que refleja un entorno adverso para el ejercicio informativo.
La Defensoría hizo un llamado urgente a fortalecer la protección integral de este derecho y a combatir fenómenos como la violencia digital y la desinformación.
También destacó el rol fundamental del periodismo en la democracia, al señalar que su ejercicio permite visibilizar problemáticas sociales, ejercer control sobre el poder y garantizar el acceso a información veraz. En ese sentido, fue enfática en afirmar que “sin libertad de prensa, no hay democracia sólida ni participación informada”.