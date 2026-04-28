¡A enderezar el camino!: conozca la programación de los equipos colombianos en copas Libertadores y Sudamericana

Seis son los equipos criollos en torneos Conmebol para 2026: Deportivo Independiente Medellín, Independiente Santa Fe, Deportes Tolima y Junior de Barranquilla están en Copa Libertadores, mientras que Millonarios y América juegan la Copa Sudamericana. Los cuatro equipos que disputan la Gloria Eterna aún no saben lo que es ganar. Los 4 han conseguido un empate y una derrota en sus dos primeras pruebas, por lo que están obligados a sumar los tres puntos en los partidos que se llevarán a cabo entre el 28 y el 30 de abril. Por otra parte, dos escuadras históricas como Millonarios y América consiguieron su primer triunfo en la competición el pasado 15 de abril, cuando vencieron a Boston River de Uruguay y Alianza Atlético de Perú, respectivamente. Esta vez, ante rivales de más jerarquía, quieren demostrar que no fueron casualidad las victorias adquiridas.

Cuatro equipos por su primera victoria en Libertadores

La fecha para los equipos colombianos en la máxima competición de clubes de Suramérica inicia este martes 28 de abril a las 9:00 p.m., con los partidos de Deportes Tolima y Junior de Barranquilla. El conjunto Pijao, que dirige el técnico Lucas González, recibe a Coquimbo Unido de Chile en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. Los tolimenses ya jugaron un partido en condición de local; fue ante Universitario de Perú en la primera fecha, compromiso que finalizó 0-0. Tolima actualmente ocupa el tercer lugar del grupo B, pero en caso tal de ganarle a Coquimbo por más de dos goles, llegaría a 4 puntos y desplazaría a los chilenos por diferencia de gol del segundo lugar. Junior, por su parte, visita a Sporting Cristal en Perú en un duelo clave por las aspiraciones a clasificar. En la previa del partido, el técnico juniorista, Alfredo Arias, dijo: “tenemos que traernos algo de allá, ojalá los tres puntos”. Es de vital importancia que el conjunto rojiblanco pueda sumar ante un rival directo tras haber caído ante Cerro Porteño en la fecha número 2. El partido de Deportes Tolima se podrá seguir en ESPN2 y el de Junior en ESPN. Este miércoles 29 de abril, Independiente Santa Fe (que levantó su nivel en el campeonato local) visita a Platense en el estadio Ciudad de Vicente López en Buenos Aires, Argentina. “El Calamar” (Platense) viene de una histórica victoria ante Peñarol en Uruguay y busca ante Santa Fe empezar a encaminarse a octavos de final. El Cardenal sí o sí debe sumar puntos, ya que se encuentra último del Grupo E con solo un punto. El juego será a las 5:00 p.m., con transmisión de ESPN. DIM juega el jueves 30 de abril ante Cusco de Perú. El equipo dirigido de manera interina por Sebastián Botero quiere alargar su racha de dos triunfos al hilo cuando enfrente al equipo inca en el Atanasio Girardot a partir de las 9:00 p.m. Botero habló con EL COLOMBIANO y dejó claro su amor por la institución y la profesionalidad que debe asumir en el banquillo rojo. El Medellín es tercero del Grupo A con un punto, Cusco es último sin ninguna unidad sumada. El partido se podrá ver en ESPN.

Hay que sumar de nuevo en Sudamericana