Sin créditos y trabajando de sol a sol: el duro panorama de las librerías independientes en Colombia

¿Por qué debería importarnos que cierre una librería? La pregunta abre el primer diagnóstico del sector librero en Colombia, una encuesta realizada en el primer semestre de 2026 por la Biblioteca Nacional de Colombia, la Asociación Colombiana de Libreros Independientes, ACLI, y la consultora Lado B, con una base de 137 establecimientos que participaron de manera voluntaria.
Los datos no se extrapolan a todo el sector, pero ofrecen por primera vez un retrato sistemático de una industria que sostiene buena parte de la vida cultural urbana del país con una estructura financiera al límite.