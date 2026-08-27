El olvido que seremos, de Héctor Abad Faciolince, entre los 100 libros de “Manifesto Library” de Dua Lipa, con obras prohibidas y censuradas

El olvido que seremos fue incluido en la Manifesto Library, una colección permanente creada por el Service95 Book Club, de Dua Lipa, en alianza con la histórica Livraria Lello. El espacio reúne 100 títulos y 5.000 ejemplares alrededor de cuatro temas: Poder, Control, Voz y Memoria. El escritor colombiano reaccionó con sorpresa al conocer que su libro había sido seleccionado: “Bueno, es una gran sorpresa para mí (...) para mí es un milagro y un milagro que agradezco mucho”. Entérese: Luz era su nombre: reeditan la novela premiada por Borges que nadie sabe quién escribió

El olvido que seremos aparece en la sección Memoria, junto a libros como Beloved, de Toni Morrison; Maus, de Art Spiegelman; Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez; Persépolis, de Marjane Satrapi; El diario de Ana Frank y Patriota, de Alexéi Navalni. La selección organizada por cuatro ejes —Poder, Control, Voz y Memoria— buscan reunir libros que cuestionan ideas, relaciones de poder y algunas de las preguntas centrales de la sociedad contemporánea. La inclusión de la obra de Abad Faciolince adquiere un significado particular dentro de ese último eje. Publicado originalmente en 2006, El olvido que seremos reconstruye la vida de Héctor Abad Gómez, médico y defensor de los derechos humanos asesinado en Medellín el 25 de agosto de 1987. El libro une la historia familiar con el relato de la violencia política que golpeó a Colombia. Le puede interesar: 90 años del asesinato de García Lorca, el poeta celebrado por las nuevas generaciones

Abad Faciolince contó que, cuando escribió el libro, tenía una expectativa mucho más íntima, una sirviera de consuelo para quienes habían querido a su padre: “Yo esperaba que los que querían a mi padre, mi familia, se consolaran con este libro, que muchos se consolaran”. Casi dos décadas después, aquel relato familiar trascendió el dolor de los Abad y se convirtió en una historia que ha conmovido a miles de colombianos y lectores alrededor del mundo. Hoy, El olvido que seremos permanece en una biblioteca que reconoce el poder de la memoria y la trascendencia de la obra de Héctor Abad Faciolince.

El escritor también destacó que la importancia del reconocimiento no estaba únicamente en su propio libro, sino en los nombres que lo acompañan: “Es importante por los títulos que he visto, es importante por los grandes colegas y escritores que hay aquí, que han escrito de verdad libros extraordinarios para la verdad, para la justicia, para la memoria y para la belleza”. Lea también: Así es el final de Cien años de soledad en Netflix: cuánto dura, quiénes son los protagonistas y otros detalles

Manifesto Library: la biblioteca de Dua Lipa que reúne 100 libros censurados y prohibidos

Manifesto Library abrió sus puertas el 27 de junio de 2026 en una nueva área cultural de la Livraria Lello, diseñada por el arquitecto portugués Álvaro Siza, ganador del Premio Pritzker. El espacio fue concebido como un lugar permanente de lectura, debate y pensamiento crítico. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

La colección reúne obras que han sido prohibidas, censuradas o cuestionadas, así como títulos que continúan provocando debates sobre libertad de expresión, identidad, género, raza, memoria y poder. Dua Lipa, quien creó el Service95 Book Club, definió la iniciativa en estas palabras: “Esta biblioteca es un santuario para los libros que han desaparecido, para los autores cuyo coraje desafía las estructuras de poder y control, y para los lectores que se niegan a que les digan qué libros pueden leer”. Lea más: ¿Por qué Cien años de soledad hace parte de la nueva biblioteca de Dua Lipa? Esta es la razón

Los 100 libros de la Manifesto Library, divididos en Poder, Control, Voz y Memoria:

1. Poder

• Una cuestión de tiempo — Mohammed Hanif (A Case of Exploding Mangoes) • El dictador llama — Ismail Kadare (A Dictator Calls) • Una historia de la lectura — Alberto Manguel (A History of Reading) • Felón — Reginald Dwayne Betts (Felon) • Libre — Lea Ypi (Free) • Gloria — NoViolet Bulawayo (Glory) • A sangre fría — Truman Capote (In Cold Blood) • Jerusalén — Gonçalo M. Tavares (Jerusalem) • Cleptopía: cómo el dinero sucio está conquistando el mundo — Tom Burgis (Kleptopia) • La pequeña biblioteca de libros prohibidos de Lula Dean — Kirsten Miller (Lula Dean’s Little Library of Banned Books) • Los hombres que odian a las mujeres — Laura Bates (Men Who Hate Women) • 1984 — George Orwell • Un día, todos habrán estado siempre en contra de esto — Omar El-Akkad (One Day, Everyone Will Have Always Been Against This) • La Rusia de Putin — Anna Politkovskaya (Putin’s Russia) • Las brujas de Salem — Arthur Miller (The Crucible) • La fiesta del Chivo — Mario Vargas Llosa (The Feast of the Goat) • Las uvas de la ira — John Steinbeck (The Grapes of Wrath) • El segundo sexo — Simone de Beauvoir (The Second Sex) • Discurso no libre: la amenaza a la democracia global y por qué debemos actuar — Joshua Wong y Jason Y. Ng (Unfree Speech)

2. Control

• La naranja mecánica — Anthony Burgess (A Clockwork Orange) • Ai Weiwei sobre la censura — Ai Weiwei (Ai Weiwei on Censorship) • Rebelión en la granja — George Orwell (Animal Farm) • Ensayo sobre la ceguera — José Saramago (Blindness) • Un mundo feliz — Aldous Huxley (Brave New World) • Gente descuidada: una historia de donde solía trabajar — Sarah Wynn-Williams (Careless People) • Fahrenheit 451 — Ray Bradbury • El almuerzo desnudo — William S. Burroughs (Naked Lunch) • Alguien voló sobre el nido del cuco — Ken Kesey (One Flew Over the Cuckoo’s Nest) • La acusación — Bandi (The Accusation) • La sociedad del cansancio — Byung-Chul Han (The Burnout Society) • El cuento de la criada — Margaret Atwood (The Handmaid’s Tale) • Los juegos del hambre — Suzanne Collins (The Hunger Games) • El melancólico camino de la resistencia — László Krasznahorkai (The Melancholy of Resistance) • La policía de la memoria — Yōko Ogawa (The Memory Police) • El ruido del tiempo — Julian Barnes (The Noise of Time) • El proceso — Franz Kafka (The Trial)

3. Voz:

• Mil soles espléndidos — Khaled Hosseini (A Thousand Splendid Suns) • Otro país — James Baldwin (Another Country) • ¿Estás ahí, Dios? Soy yo, Margaret — Judy Blume (Are You There God? It’s Me, Margaret) • Prohibido nacer — Trevor Noah (Born a Crime) • Descolonizar la mente — Ngũgĩ wa Thiong’o (Decolonising the Mind) • Borradura — Percival Everett (Erasure) • Género queer — Maia Kobabe (Gender Queer) • Niña, mujer, otras — Bernardine Evaristo (Girl, Woman, Other) • Duro como el agua — Yan Lianke (Hard Like Water) • Heartstopper — Alice Oseman • Sé por qué canta el pájaro enjaulado — Maya Angelou (I Know Why The Caged Bird Sings) • El hombre invisible — Ralph Ellison (Invisible Man) • Otras maneras de usar la boca — Rupi Kaur (Milk and Honey) • Mis amigos — Hisham Matar (My Friends) • Mi pluma es el ala de un pájaro — autoras afganas (My Pen Is The Wing Of A Bird) • Diecinueve minutos — Jodi Picoult (Nineteen Minutes) • Ojos de agua — Conceição Evaristo (Olhos d’Água) • En la tierra somos fugazmente grandiosos — Ocean Vuong (On Earth We’re Briefly Gorgeous) • Stamped: el racismo, el antirracismo y tú — Jason Reynolds e Ibram X. Kendi (Stamped) • Nadar en la oscuridad — Tomasz Jędrowski (Swimming in the Dark) • Ese pelo — Djaimilia Pereira de Almeida (That Hair) • Diario completamente verídico de un indio a tiempo parcial — Sherman Alexie (The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian) • Las aventuras de Huckleberry Finn — Mark Twain • El guardián entre el centeno — J. D. Salinger (The Catcher in the Rye) • El color púrpura — Alice Walker (The Color Purple) • El lado oscuro de la piel — Jeferson Tenório (The Dark Side of Skin) • El dios de las pequeñas cosas — Arundhati Roy (The God of Small Things) • El odio que das — Angie Thomas (The Hate U Give) • La metamorfosis — Franz Kafka (The Metamorphosis) • Los versos satánicos — Salman Rushdie (The Satanic Verses) • Las tres Marías: nuevas cartas portuguesas — Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Horta y Maria Velho da Costa • La vegetariana — Han Kang (The Vegetarian) • Sus ojos miraban a Dios — Zora Neale Hurston (Their Eyes Were Watching God) • Ni aquí ni allí — Tommy Orange (There There) • Todo se desmorona — Chinua Achebe (Things Fall Apart) • Este libro es gay — Juno Dawson (This Book Is Gay) • Matar a un ruiseñor — Harper Lee (To Kill a Mockingbird) • Estamos desplazados — Malala Yousafzai (We Are Displaced) • No somos números: las voces de los jóvenes de Gaza — editado por Ahmed Alnaouq y Pam Bailey

4. Memoria

• Beloved (Amada) — Toni Morrison (Beloved) • Medio sol amarillo — Chimamanda Ngozi Adichie (Half of a Yellow Sun) • Estambul: ciudad y recuerdos — Orhan Pamuk (Istanbul: Memories and the City) • Mirando a las mujeres mirando la guerra — Victoria Amelina (Looking at Women Looking at War) • Maus — Art Spiegelman • El olvido que seremos — Héctor Abad Faciolince (Oblivion: A Memoir) • Cien años de soledad — Gabriel García Márquez (One Hundred Years of Solitude) • Pachinko — Min Jin Lee • Patriota — Alexéi Navalni (Patriot) • Persépolis — Marjane Satrapi • Soldados de Salamina — Javier Cercas • La bastarda de Estambul — Elif Shafak (The Bastard of Istanbul) • La ladrona de libros — Markus Zusak (The Book Thief) • Los libros de Jacob — Olga Tokarczuk (The Books of Jacob) • El diario de Ana Frank — Ana Frank (The Diary of a Young Girl) • La casa de los espíritus — Isabel Allende • Cometas en el cielo — Khaled Hosseini (The Kite Runner) • El último cabalista de Lisboa — Richard Zimler (The Last Kabbalist of Lisbon) • La máquina de hacer españoles — Valter Hugo Mãe (The Machine to Make Spaniards) • La memoria más secreta de los hombres — Mohamed Mbougar Sarr (The Most Secret Memory of Men) • La costa de los murmullos — Lídia Jorge (The Murmuring Coast) • El retorno — Dulce Maria Cardoso (The Return) • El simpatizante — Viet Thanh Nguyen (The Sympathizer) • La insoportable levedad del ser — Milan Kundera (The Unbearable Lightness of Being) • Cisnes salvajes — Jung Chang (Wild Swans) Siga leyendo: Dolly Parton y la historia de su última canción: está encerrada en una caja de madera y solo podrá escucharse en 2046

Bloque de preguntas y respuestas:

La novela autobiográfica de Héctor Abad Faciolince reconstruye la vida de su padre, el médico y defensor de los derechos humanos Héctor Abad Gómez, asesinado en Medellín en 1987. La obra convierte esa experiencia familiar y la violencia política en un relato sobre la memoria. ¿Qué significa que un libro haya sido incluido en la Manifesto Library? La inclusión significa que la obra forma parte de una colección dedicada a libros que han enfrentado prohibiciones, censura o controversias, o que abordan debates sobre poder, libertad de expresión, identidad y memoria. La selección no implica que todos los libros hayan sido censurados por las mismas razones o en los mismos países. ¿Cuáles son las cuatro categorías de la Manifesto Library? Los 100 libros están organizados en cuatro categorías: Poder, Control, Voz y Memoria. Los temas reúnen obras relacionadas con estructuras de poder, censura, libertad de expresión, identidad, género, raza y memoria. ¿Quién creó la Manifesto Library y cuál es su relación con Dua Lipa? La Manifesto Library fue creada por Dua Lipa junto con el Service95 Book Club y la Livraria Lello. El Service95 Book Club es el club de lectura fundado por la cantante en 2021.