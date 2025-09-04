$!Estos son tres libros sobre salud mental que se pueden encontrar en librerías colombianas

Una guía sobre el alzhéimer, la liberación de la depresión a través del yoga, evitar el autosaboteo y cómo la filosofía puede ayudar a comprender la ansiedad son algunas de las temáticas de los nuevos libros que acaban de llegar a las librerías del país. Estas son tres recomendaciones de textos que pueden ayudarle a comprender mejor cómo funciona su cerebro y brindarle herramientas para cuidar de su salud mental: Lea: La polémica biografía de Charly García escrita por Sergio Marchi llega actualizada a Colombia

Ansiedad: Una guía filosófica de Samir Chopra

La ansiedad se ha convertido en uno de los graves problemas que ataca a la sociedad actual: la Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que el 4% de la población mundial padece algún tipo de trastorno de ansiedad. Samir Chopra, consejero filosófico y profesor emérito de Filosofía en el Brooklyn College de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, presentar una guía para combatir esta enfermedad a partir de la filosofía. Ansiedad: Una guía filosófica es un libro donde muestra cómo esta disciplina ayuda a comprender la ansiedad, convivir con ella y descubrir que es una parte esencial de la condición humana. Muchos filósofos sostienen que es un aspecto normal, incluso esencial, de la condición humana, y que aceptarla nos permite entendernos mejor y vivir una vida más significativa. En este libro, el filósofo Samir Chopra explora las ideas sobre la ansiedad que ofrecen el budismo, el existencialismo, el psicoanálisis y la teoría crítica para afirmar que, aunque la filosofía no puede curarla, sí puede conducir a un autoconocimiento y una autoaceptación que permitan lidiar con ella.

Libérate de la depresión: haz yoga de Johanna Carmelina Caicedo

El yoga es una disciplina cada vez más popular, con múltiples beneficios para el cuerpo y la mente. Ahora, Johanna Carmelina Caicedo cuenta cómo el kundalini yoga llegó a su vida para salvarla de la depresión y enseña un programa de seis semanas que ayudará a combatir esta enfermedad que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo. Libérate de la depresión: haz yoga incluye las prácticas semanales y la estricta alimentación que se deben seguir durante el tratamiento para poder salir de ese estado y vivir la vida plena y llena de bienestar que todos nos merecemos.

También le puede interesar: Qué es La teoría Let Them y por qué se convirtió en uno de los libros de autoayuda más leídos en el mundo

Para que no se te olvide de Leonardo Bello