No solo de sagas vive el lector: oferta editorial de universidades paisas en la Fiesta del Libro

Hasta el 21 de septiembre, Medellín será el epicentro de la vida literaria de la región gracias a la Fiesta del Libro y la Cultura. En este marco, tres de las principales editoriales universitarias de la ciudad —la Universidad de Antioquia, el ITM y Eafit— presentarán una variada programación que incluye lanzamientos de libros, conversaciones con autores y actividades especiales que ponen de relieve la relación entre literatura, memoria, ciudad y conocimiento.

La Universidad de Antioquia llega a la Fiesta con un catálogo de 462 títulos y un enfoque en la construcción colectiva de futuro desde la memoria y la investigación. Entre las novedades destaca la traducción de El Principito a la lengua embera chamí, liderada por la profesora Lida Constanza Yagari, un proyecto que revitaliza la lengua y cultura de esta comunidad indígena. Otra publicación relevante es Viajes de cosmovisión: la selva pintada, del profesor Francisco Javier Aceituno, que documenta hallazgos recientes de arte rupestre. Asimismo, el libro Violencia y conflicto en la Universidad de Antioquia. Una apuesta por la verdad y el esclarecimiento (1958–2018), del profesor Leyder Perdomo, recupera los aportes de la Alma Máter al informe entregado a la Comisión de la Verdad y será presentado el 18 de septiembre en el Salón Iberoamericano del Libro Universitario. La Editorial UdeA presentará ¿Descolonizar siempre es una acción violenta?, de Fabián D. Rojas, y Miniaturas colombianas para guitarra, con obras de Bernardo Cardona Marín.

El ITM celebra el aniversario 350 de Medellín con el lanzamiento de la revista Desde la biblioteca No. 64, que reúne textos de Claudia Restrepo, Cristóbal Peláez, David Escobar, Luz María Sierra, Tomás Elejalde. Entre sus publicaciones recientes figura Los años del miedo, de Luis Alirio Calle, una colección de fábulas que evocan la violencia en Medellín durante las décadas de 1980 y 1990. Este libro será presentado el 18 de septiembre en conversación con Patricia Nieto. También se lanzará Medellín. Tomás Carrasquilla, edición al cuidado de Efrén Giraldo que reúne artículos del escritor publicados en El Espectador. También se presentará Melancolía punk, el 9, el fotógrafo rebelde de Medellín, de Alfonso Buitrago, acompañado de una exposición curada por la Biblioteca Pública Piloto, el 21 de septiembre. La editorial también suma nuevas voces con Teoría de los pájaros, de Gabriel Rodríguez Bolaños, y Cuentos para leer en el microscopio, de Yesid Espinosa, ganador de concursos de microrrelato. Además, el profesor Guillermo Sánchez revelará detalles inéditos sobre la estructura definitiva de El Proceso, de Franz Kafka, en una conversación el 16 de septiembre. Todo esto se complementa con descuentos del 20 % al 50 % en el stand U8 del Pabellón de Editoriales Universitarias.