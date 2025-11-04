x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Abren licitación por $2.400 millones para terminar obras de la Biblioteca España en Medellín

Con el nuevo contrato se espera habilitar nuevamente este espacio, ubicado en el barrio Santo Domingo Savio.

  • Aún siguen sin entregar la Biblioteca España, en la Comuna Nororiental de Medellín. Aspecto de las obras en junio pasado. FOTO: Manuel Saldarriaga Quintero
    Aún siguen sin entregar la Biblioteca España, en la Comuna Nororiental de Medellín. Aspecto de las obras en junio pasado. FOTO: Manuel Saldarriaga Quintero
El Colombiano
El Colombiano
hace 19 minutos
bookmark

La Alcaldía de Medellín abrió una nueva licitación por más de $2.400 millones para concluir los trabajos de reparación de la Biblioteca España, suspendidos por cuenta de un lío con el contratista que venía desde el gobierno pasado.

Según precisó la Secretaría de Infraestructura Física, los trabajos pendientes tendrán un valor de $2.460 millones, que se sumarán a otros $490 millones para la interventoría.

En contexto: Obra de Biblioteca Santo Domingo Savio quedó colgada faltando 2%

Desde esa dependencia se señaló que el contrato será adjudicado a través de una convocatoria abierta y será liderado por la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), que recibirá postulaciones hasta el próximo 11 de noviembre.

Los trabajos de reparación de la Biblioteca España, ubicada en el barrio Santo Domingo Savio, quedaron en incertidumbre este año luego de que la empresa IDC Inversiones SAS suspendiera los trabajos desde febrero.

Pese a que el contrato ya acumulaba una ejecución del 98%, la culminación quedó en veremos faltando tan solo un 2%.

Lea también: Quintero también quedó mal: Biblioteca España no quedará lista

Vale recordar que la empresa IDC es la misma asociada al escándalo de Aguas Vivas, siendo la misma firma que figuraba como propietaria del controvertido lote que hoy es objeto de un proceso judicial que tiene en el banquillo al exalcalde Daniel Quintero y varios de sus altos exfuncionarios.

Según se ha conocido, la firma le habría manifestado problemas económicos a la Alcaldía, que tuvo que terminar así el contrato.

Dichos trabajos contaron con más de 10 prórrogas y la primera suspensión se ordenó en febrero de 2025.

Jaime Andrés Naranjo, secretario de infraestructura de Medellín, precisó que el proceso quedó publicado desde el pasado 30 de octubre y señaló que con la nueva inversión no solo se busca culminar las obras sino transformar ese espacio de ciudad.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida