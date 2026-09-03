El Distrito ya abrió licitación para el complejo acuático del Gran Parque Medellín: estas son las obras que vienen

El nuevo Complejo Acuático Carlos Mauro Hoyos dejó de ser un proyecto anunciado y entró en una etapa decisiva. Medellín ya publicó en SECOP II la licitación para contratar las obras de construcción del escenario que reemplazará al antiguo coliseo ubicado en el Aeroparque Juan Pablo II. El anuncio lo hizo el alcalde Federico Gutiérrez, quien señaló que el proceso de contratación ya está disponible en la plataforma estatal y que la obra hace parte de la transformación integral que el Distrito adelanta en este sector del suroccidente de la ciudad.

El futuro complejo conservará el nombre de Carlos Mauro Hoyos y será uno de los principales componentes deportivos del Gran Parque Medellín. De acuerdo con lo que ha anunciado la Alcaldía, el nuevo escenario contará con dos piscinas olímpicas y dos semiolímpicas, además de graderías y espacios complementarios para deportistas y usuarios.

El antiguo coliseo ya está siendo demolido

La publicación de la licitación llega después de que el Distrito iniciara una de las transformaciones más visibles del proyecto: la demolición del antiguo coliseo Carlos Mauro Hoyos. Los trabajos comenzaron en agosto y están a cargo de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) y el Inder, después de que se realizaran labores de ahuyentamiento de fauna y retiro de elementos del escenario. El lugar que ocupa la estructura será utilizado para desarrollar el nuevo complejo acuático.

La transformación no se queda allí. A la par, también avanza la demolición de la antigua zona de piscinas del Juan Pablo II, espacio en el que se proyecta otra infraestructura acuática con piscina de olas, playas y lagunas artificiales. La construcción del complejo acuático estaba prevista como una de las fases de mayor inversión dentro del Gran Parque Medellín. Por ende, la licitación que acaba de ser publicada en SECOP II es el paso contractual que permitirá seleccionar al encargado de convertir los diseños y renders en la nueva infraestructura física. El proyecto general del Gran Parque Medellín contempla una inversión de alrededor de $195.000 millones, que se planteó en principio para intervenir unas 21 hectáreas. No obstante, las cifras han evolucionado a medida que se han incorporado nuevas intervenciones y fases al proyecto, por lo que el monto final depende del alcance considerado para el Gran Parque Medellín. Cabe aclarar que el escenario de piscinas no funcionará de manera aislada. El proyecto general pretende conectar en un solo gran corredor varias instalaciones que hasta ahora han funcionado como escenarios independientes: la pista BMX Mariana Pajón, el circuito del Juan Pablo II, el Complejo Acuático Carlos Mauro Hoyos y la Unidad Deportiva María Luisa Calle, además de la nueva zona denominada Mar Medellín. La idea es transformar el antiguo Aeroparque Juan Pablo II en un gran espacio público deportivo y recreativo de aproximadamente 210.000 metros cuadrados. Entérese: Medellín tendrá un gran parque público con “mar” y playa para hacer hasta 39 deportes Dentro de esa intervención también está prevista la ampliación de los circuitos de ciclismo y trote, que pasarían de unos 1,6 kilómetros a cerca de 3 kilómetros, además de nuevos senderos peatonales y amplias zonas verdes.

El Gran Parque Medellín ya tiene un primer resultado concreto.

En julio, la Alcaldía entregó la renovada pista BMX Mariana Pajón, después de una intervención que demandó más de $5.000 millones y que incluyó trabajos en la superficie de competencia, drenajes, graderías, iluminación y otros elementos del escenario. La pista se convirtió así en la primera obra terminada dentro del megaproyecto y se espera que beneficie a más de 2.000 usuarios al mes. También avanzan intervenciones en la Unidad Deportiva María Luisa Calle y en la zona central del antiguo aeroparque. Esta última comprende un área de unos 60.000 metros cuadrados, donde se proyectan nuevas áreas verdes, senderos y la renovación de las pistas. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: