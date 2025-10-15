La FLA estrena estampilla en sus botellas; ¿subirá el precio del trago?

Intentando ganarle el pulso al contrabando y al licor adulterado, el aguardiente, ron y las bebidas alcohólicas que produce la Fábrica de Licores de Antioquia estrenarán nueva estampilla.
Así lo dio a conocer la Secretaría de Hacienda, que explicó que ya empezó a andar el proceso de implementación de la nueva estampilla circular como sello de seguridad para la señalización de licores comercializados en el departamento. Antioquia se convierte en el primer departamento en el país en adoptar este diseño.
Entérese: Una botella de aguardiente costaría más de $60.000 con la reforma tributaria de Petro, un alza entre 30% y 50%