La FLA estrena estampilla en sus botellas; ¿subirá el precio del trago?

Intentando ganarle el pulso al contrabando y al licor adulterado, el aguardiente, ron y las bebidas alcohólicas que produce la Fábrica de Licores de Antioquia estrenarán nueva estampilla. Así lo dio a conocer la Secretaría de Hacienda, que explicó que ya empezó a andar el proceso de implementación de la nueva estampilla circular como sello de seguridad para la señalización de licores comercializados en el departamento. Antioquia se convierte en el primer departamento en el país en adoptar este diseño. Entérese: Una botella de aguardiente costaría más de $60.000 con la reforma tributaria de Petro, un alza entre 30% y 50%

El nuevo sistema comienza a operar este mes de octubre y abarcará toda la industria licorera progresivamente en los próximos meses para certificar la legalidad y autenticidad de las bebidas alcohólicas, garantizar el pago del impuesto al consumo y fortalecer la trazabilidad del producto. La directora de Fiscalización y Control de la Secretaría de Hacienda, María Alejandra Escobar Mejía, aseguró que, mientras avanza su implantación, los comercializadores y consumidores encontrarán bebidas alcohólicas con alguna de las dos referencias de estampillas. “Podrán encontrar la circular, que es la nueva, y la rectangular. La implementación es progresiva, iniciamos con 13 millones de estampillas durante los próximos seis meses”, afirmó Escobar.

¿Y con esto subirá el precio del trago?

La respuesta es no. Lo que se busca con esta estampilla circular es incorporar elementos de seguridad avanzada y está diseñada para cumplir varias funciones importantes como verificar que el licor no ha sido adulterado ni falsificado, prevenir el contrabando, proteger al consumidor al asegurar que el producto cumple con la normativa fiscal y sanitaria y fortalecer la identidad de marca de los productores legales. De hecho, la secretaria Escobar señaló que esta nueva estampilla les permite un ahorro en costos del 53%. Lea: Aquí no solo se toma guaro: estas son las bebidas ancestrales antioqueñas Una de las innovaciones, según la Gobernación, es que la activación del código ocurre una vez se confirma el pago del impuesto al consumo y su numeración debe coincidir con la línea de producción del licor. Además, incorpora tecnología blockchain con el fin de asegurar que los registros y transacciones asociadas a cada estampilla queden almacenadas en una red descentralizada, que mejora la transparencia, la inmutabilidad de la información y la trazabilidad.