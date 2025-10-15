x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

La FLA estrena estampilla en sus botellas; ¿subirá el precio del trago?

Utilizará tecnología blockchain para mejorar la trazabilidad de las rentas.

  • El cambio busca frenar las pérdidas por contrabando que suman más de $200.000 millones al año. FOTO: MANUEL SALDARRIAGA
    El cambio busca frenar las pérdidas por contrabando que suman más de $200.000 millones al año. FOTO: MANUEL SALDARRIAGA
  • La FLA estrena estampilla en sus botellas; ¿subirá el precio del trago?
El Colombiano
El Colombiano
hace 7 minutos
bookmark

Intentando ganarle el pulso al contrabando y al licor adulterado, el aguardiente, ron y las bebidas alcohólicas que produce la Fábrica de Licores de Antioquia estrenarán nueva estampilla.

Así lo dio a conocer la Secretaría de Hacienda, que explicó que ya empezó a andar el proceso de implementación de la nueva estampilla circular como sello de seguridad para la señalización de licores comercializados en el departamento. Antioquia se convierte en el primer departamento en el país en adoptar este diseño.

Entérese: Una botella de aguardiente costaría más de $60.000 con la reforma tributaria de Petro, un alza entre 30% y 50%

El nuevo sistema comienza a operar este mes de octubre y abarcará toda la industria licorera progresivamente en los próximos meses para certificar la legalidad y autenticidad de las bebidas alcohólicas, garantizar el pago del impuesto al consumo y fortalecer la trazabilidad del producto.

La directora de Fiscalización y Control de la Secretaría de Hacienda, María Alejandra Escobar Mejía, aseguró que, mientras avanza su implantación, los comercializadores y consumidores encontrarán bebidas alcohólicas con alguna de las dos referencias de estampillas. “Podrán encontrar la circular, que es la nueva, y la rectangular. La implementación es progresiva, iniciamos con 13 millones de estampillas durante los próximos seis meses”, afirmó Escobar.

¿Y con esto subirá el precio del trago?

La respuesta es no. Lo que se busca con esta estampilla circular es incorporar elementos de seguridad avanzada y está diseñada para cumplir varias funciones importantes como verificar que el licor no ha sido adulterado ni falsificado, prevenir el contrabando, proteger al consumidor al asegurar que el producto cumple con la normativa fiscal y sanitaria y fortalecer la identidad de marca de los productores legales. De hecho, la secretaria Escobar señaló que esta nueva estampilla les permite un ahorro en costos del 53%.

Lea: Aquí no solo se toma guaro: estas son las bebidas ancestrales antioqueñas

Una de las innovaciones, según la Gobernación, es que la activación del código ocurre una vez se confirma el pago del impuesto al consumo y su numeración debe coincidir con la línea de producción del licor. Además, incorpora tecnología blockchain con el fin de asegurar que los registros y transacciones asociadas a cada estampilla queden almacenadas en una red descentralizada, que mejora la transparencia, la inmutabilidad de la información y la trazabilidad.

La FLA estrena estampilla en sus botellas; ¿subirá el precio del trago?

Su fabricación también aportaría a disminución de la huella de carbono, al reducir significativamente el consumo de materiales impresos y optimizar el uso de recursos en los procesos de producción.

También le puede interesar: En Antioquia han decomisado este año más de 3.000 botellas de licor y 24.000 cajetillas de cigarrillos falsificados

Para el departamento, estos cambios son fundamentales para cerrar la canilla de la pérdida de recursos que les deja el contrabando de licor y cigarrillos. Según cifras de Hacienda, casi $900 mil millones se han perdido desde 2020, una cifra que representa un cuarto de las pérdidas totales en Colombia por este tipo de delito. Los recursos que se dejan de percibir por licor y cigarrillo golpean las arcas de los programas de salud, deporte y educación. Estos recursos que se dejan de percibir impactan de forma negativa áreas financiadas con estos ingresos, como la salud, educación y deporte.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida