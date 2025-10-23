Licoreras se unen contra la reforma tributaria: “subir el precio del trago legal fortalece el contrabando y golpea el empleo”

En un hecho poco común, las licoreras nacionales e internacionales en Colombia —desde la Fábrica de Licores de Antioquia y la Industria Licorera de Caldas hasta gigantes globales como Diageo y Pernod Ricard— emitieron una declaración conjunta para expresar su rechazo al aumento del 40% en los impuestos a las bebidas alcohólicas que propone la reforma tributaria del Gobierno Nacional.
El comunicado, dirigido al Congreso de la República y al Ministerio de Hacienda, pide revisar la medida por su impacto económico y social.
El mensaje es contundente: “Encarecer el licor legal no reduce el consumo; fortalece el contrabando y pone en riesgo el empleo, la cultura y la salud pública”.
Puede leer: Una botella de aguardiente costaría más de $60.000 con la reforma tributaria de Petro, un alza entre 30% y 50%