Él es el líder indígena al que le llega la plata de la constituyente y que la promueve

El presidente Gustavo Petro designó a Armando Custodio Wouriyú Valbuena como vocero del comité promotor para la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, sus explicaciones sobre el mecanismo han resultado poco claras. De hecho, se trata de la misma persona que figuraría como titular de la cuenta bancaria a la que el mandatario pidió a los ciudadanos enviar dinero para financiar esa iniciativa.
“Esa es la cuenta de la asamblea constituyente cumpliendo los requisitos del banco, que tuvo que hacer el estudio jurídico por el mandato de la Registraduría Nacional”, dijo el vocero cuando fue consultado sobre si se trata o no de una cuenta a su nombre.
“Yo no puedo disponer de esa cuenta, tengo que cumplir con unos requisitos y unos controles de la Registraduría Nacional. Incluso, eso tiene una supervisión del Consejo Nacional Electoral”, agregó.