Las lluvias cobraron otra víctima: líder social murió arrastrado por una quebrada en Maceo, Antioquia

Las autoridades reportaron que ya van más de 490 emergencias por lluvias en Antioquia, siendo este el hecho más reciente. Aquí los detalles.

    John Jairo Gil fue docente durante 48 años en el municipio y recientemente se había jubilado. Foto: Julio César Herrera Echeverri.
Maria Fernanda Quejada Loaiza

Metro

hace 37 minutos
Las lluvias volvieron a causar estragos en Antioquia, que ya ajusta 14.000 familias damnificadas y más de 50 muertos. El último caso se reportó en el municipio de Maceo, en el Magdalena Medio antioqueño, donde un líder social fue arrastrado por la corriente.

La víctima fue identificada como John Jairo Gil, quien fue docente durante 48 años en la Institución Educativa Filiberto Restrepo Sierra. La ciudadanía relató que el líder habría sido arrastrado por la quebrada El Zacatín, cuyo caudal había aumentado debido a las fuertes lluvias.

Según informó la alcaldesa de Maceo, Carolina Ossa Gómez, el hombre caminaba cerca del afluente cuando tropezó y cayó al agua. La corriente lo arrastró por varios metros y a pesar de los esfuerzos fue imposible rescatarlo.

“Hace un mes se había jubilado. El profe estaba en un establecimiento, se dirigió como a hacer algo cerca de una quebrada y tropezó y cayó. Todos los entes de control nos dirigimos allá, lastimosamente el profe fue encontrado algunos metros más allá”, indicó la mandataria.

Organismos de socorro lograron sacar el cuerpo del docente y le practicaron maniobras de reanimación, mientras era trasladado al hospital municipal, pero pese a los esfuerzos médicos, no sobrevivió.

Gil ejercía como presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de Maceo y fue descrito como un hombre al servicio del deporte y la transformación social de los jóvenes. Actualmente, el departamento afronta una crítica situación por las fuertes lluvias que ya dejan 494 emergencias.

