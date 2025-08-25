Líder social de Remedios, Antioquia, ya cumple dos semanas secuestrado: organismos humanitarios mediarían su liberación

Sigue la incertidumbre por el desfile y el estado del líder comunal Jarrison Osorio, quien ya ajusta más de dos semanas desde que fue secuestrado en zona rural de Remedios, Nordeste antioqueño . La fundación Sumapaz, una de las que denunció el hecho desde el pasado 10 de agosto, mantiene el llamado a la próxima liberación de Osorio, quien es integrante de una junta de acción comunal.
Le puede interesar: Pusieron “cilindro bomba” de señuelo a militares para atacarlos con bombas en el Norte de Antioquia
Varias ONG han indicado que el líder tiene una trayectoria de trabajo por la defensa de los derechos de los campesinos yhan pedido que se ejecuten acciones humanitarias para lograr su liberación.Fuentes del sector social indicaron que la información que tienen es que el Clan del Golfo está detrás del secuestro y que estarían trasladando a la víctima entre distintas veredas.