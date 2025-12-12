x

Sin cuadrangulares, ni duelos regionales: así se jugará la Liga colombiana en 2026

Los cambios fueron anunciados por el presidente de la Dimayor este 11 de diciembre.

  • El campeón de los dos semestres de la liga colombiana no solo se quedará con el trofeo, sino que se llevará un premio económico y el cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores de 2027. FOTO: Camilo Suárez
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 27 minutos
bookmark

El formato del fútbol colombiano cambiará para 2026. No solo porque el primer semestre debe terminar, sí o sí, rápido por el Mundial de Norteamérica que inicia el 11 de junio del próximo año. También porque el nuevo presidente de Dimayor, Mario Zuluaga, pretende que el calendario de la competencia sea menos apretado para la próxima temporada.

En 2025 hubo muchas quejas por eso. Equipos como Medellín y Santa Fe, que llegaron a la final del Apertura, solo tuvieron poco más de dos semanas para “descansar”, hacer pretemporada y lograr que los refuerzos que llegaron se pusieran “a tono” para el torneo Clausura, en el que han disputado encuentros, durante gran parte del semestre, cada tres días.

De hecho, las fechas para las finales de la Liga y Copa fueron difíciles de cuadrar. Por primera vez en muchos años, el duelo definitivo del primer torneo se jugará antes que el del segundo. Por eso, para los dos semestre del próximo año redujeron las jornadas. En el “Todos Contra Todos” no se disputarán 20 partidos, como en los dos torneos de este año.

Para el 2026 la fase regular tendrá solo 19 jornadas. El próximo año no se darán tantos clásicos paisas como en 2025. Contando las finales de Copa, los dos equipos antioqueños se enfrentarán 8 veces entre enero y diciembre. En la siguiente temporada por calendario, no habrá partido obligatorio: Dimayor renunció a disputar la jornada de clásicos.

¿Cómo se disputará el primer torneo del próximo año?

Aún no se sabe cuándo empezará la Liga del primer semestre del próximo año. Sin embargo, ya está definida cómo será la primera jornada. Los equipos antioqueños tendrán dos partidos “sencillos”. Nacional enfrentará al Boyacá Chicó; mientras que el Medellín se medirá con Deportivo Pasto.

Águilas Doradas, por su parte, visitará a Independiente Santa Fe en Bogotá. Ya dijimos que no se saben las fechas de inicio. Lo que sí se tiene claro es que la Liga tiene que terminar antes de mayo, tiempo antes de que inicie la Copa del Mundo. Por eso, no se disputarán cuadrangulares, como se acostumbra, sino que el finalista del campeonato se definirá en partidos de play-offs, “mata a mata”.

Entre tanto, para el segundo torneo del año se mantendrán 19 jornadas en el “Todos Contra Todos”, mientras que, para el segundo semestre del año, volverán a disputarse los cuadrangulares semifinales de la Liga, como siempre se ha hecho. El campeón de ese torneo se conocerá en diciembre del próximo año y, como cada ocasión, el título le dará cupo a la Copa Libertadores.

