La puja por entrar a los 8 está al rojo vivo: estos son los partidos clave de la fecha 18

Independiente Santa Fe y Millonarios triunfaron este jueves 23 de abril y se instalaron en la séptima y octava posición respectivamente, logrando así una parcial clasificación entre los ocho mejores de la liga. Santa Fe visitó a Deportivo Pasto en el estadio La Libertad de la capital nariñense. En un compromiso parejo en el que figuraron los arqueros Mosquera y Banguera, el equipo dirigido por Pablo Repetto se impuso por 1-2 con goles de Facundo Fagúndez, quien manifestó respaldo a su técnico. El otro gol lo hizo el “killer” Cardenal, Hugo Rodallega.

Posterior al partido, en rueda de prensa, se dio la polémica entre Hugo Rodallega y el director técnico español del Deportivo Pasto, Jonathan Risueño. El delantero santafereño reclamó más respeto en la forma de expresarse por parte del estratega, a lo que el español dio respuesta diciendo que son cosas que se quedan en el campo. Más tarde, Millonarios recibió a un clasificado Deportes Tolima, en un partido de vital importancia para los azules. Millos ganó 2-0 con goles de dos de sus referentes: David Macalister Silva y Leonardo Castro (penal). Fabián Bustos mejoró la imagen de su equipo, que después de la victoria se ubica en el octavo lugar con 25 puntos, mientras que Santa Fe es séptimo con 26.

Partidos clave de la fecha 18

Este sábado 25 de abril se juegan 4 compromisos; 3 de esos son importantes para la clasificación de los ocho mejores. A las 2:00 p.m. arranca la jornada con Atlético Bucaramanga vs. Jaguares de Córdoba en el Américo Montanini. El Leopardo es decimosegundo con 22 puntos; si gana por más de un gol, llegaría a 25 puntos y desplazaría a Millonarios de la octava casilla por diferencia de gol. Atlético Nacional visita a Deportivo Pereira desde las 4:00 p.m. en Yopal, Casanare. El conjunto matecaña no ha ganado un solo partido en el año. Será la primera vez del Verde jugando en el estadio Santiago de las Atalayas. En la previa del compromiso habló el entrenador del club antioqueño, Diego Arias: “quisieramos dominar siempre y que no nos anotaran. El equipo ha hecho cosas buenas porque los resultados no son por azar, pero buscamos mejorar y analizar qué reto nos propone cada rival”, comentó. A las 6:10 de la tarde se jugará el que es, quizá, el duelo más destacado del fin de semana: Deportivo Cali contra América. Una nueva edición del clásico vallecaucano, donde el equipo escarlata que dirige David González llega con tranquilidad tras haberse clasificado a los ocho mejores entre semana tras ganarle a Fortaleza. Deportivo Cali, por su parte, debe ganar para seguir en la lucha por un lugar en cuartos de final. Rafael Dudamel, entrenador venezolano del azucarero, atendió a los medios en la previa del partido: “América es uno de esos rivales tradicionales que te genera una exigencia sin uno tener que intervenir para elevar los niveles de atención. Si en esa línea continuamos, los puntos se quedan en casa”, afirmó.