Así se disputará la quinta fecha de los cuadrangulares que podría definir el primer clasificado a la final

Entre miércoles y jueves se disputarán los cuatro encuentros, incluido el Clásico Paisa.

  • La quinta fecha de los cuadrangulares tendrá el Clásico Paisa, en el Atanasio Girardot. Aún no se definen los horarios de los partidos de miércoles y jueves. FOTO CAMILO SUÁREZ
Luz Élida Molina Marín
hace 2 horas
La Dimayor definió las fechas para los duelos de la quinta fecha de los cuadrangulares en la que se podría dar la clasificación anticipada de un primer finalista, aunque aún tiene pendiente establecer los horarios de los cuatro juegos.

La fecha se disputará miércoles (cuadrangular B) y jueves (cuadrangular A), y por ello, si se dan los resultados, el primer día se podría conocer el clasificado a la final, ya que el Deportes Tolima visita a Bucaramanga y un empate o una victoria lo dejaría como finalista, a falta de la última fecha.

Los dirigidos por Lucas González, con 10 puntos, necesitan uno más para consolidarse como finalista, teniendo en cuenta que, ningún equipo puede empatar con ellos por el punto invisible. Si los de Ibagué empatan llegan a 11 puntos y los Búcaros llegarían a 8, por ello, en la última fecha, si ganan los dirigidos por Leonel Álvarez solo llegarían a 11, los mismos de los Pijaos y por ello no les alcanzaría para clasificar.

El otro juego del cuadrangular b será disputado por los eliminados Fortaleza y Santa Fe, que deben disputar las fechas cinco y seis por cumplir, ya que no tienen ninguna opción.

El tema en el cuadrangular A que se inclina por Junior, actual líder, tendrá los duelos Junior-América y Nacional-DIM.

El panorama general de este grupo también está, directamente relacionado, con el resultado del duelo de este lunes entre DIM y América, ya que una victoria de los rojos de Cali los dejaría a solo un punto de los barranquilleros, pero si el triunfo es del Poderoso le favorecería a las cuentas del Tiburón porque le sacaría tres y cuatro puntos de ventaja sobre sus rivales.

Ahora solo resta que Dimayor confirme los horarios de los partidos de miércoles y jueves, para tener completa la información de la quinta fecha de los cuadrangulares.

Utilidad para la vida