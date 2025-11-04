x

Los equipos que luchan por uno de los dos cupos a las semifinales de la Liga BetPlay; así se jugará la penúltima fecha

Un solo punto puede ser decisivo para cerrar el grupo de los ocho mejores equipos de la Liga Betplay 2025-II, y la fecha 19 podría dejar sin posibilidades a varios de los clubes colombianos.

  • Santa Fe aún tiene claras posibilidades de entrar al grupo de los ocho pero deberá asegurar las próximas dos victorias. Foto: El Colombiano
Sara Gil Martínez
hace 41 minutos
bookmark

Este viernes 7 de noviembre inicia la penúltima fecha de la fase de grupos de la Liga Betplay Dimayor 2025-II, y los últimos cupos para los cuadrangulares semifinales se ponen cada vez mas esquivos.

Alianza F.C. , por lo pronto, tiene el privilegio de estar en el octavo lugar; sin embargo, Santa Fe y Llaneros, le respiran en la nuca con un solo punto de diferencia. La fecha 19 podría cambiarlo todo y un mínimo error haría temblar las posiciones del FPC. Le contamos cómo se juega la fecha 19 de la Liga BetPlay y qué elencos son los 8 que están en zona de clasificación hasta el momento.

La última fecha de la Liga Betplay Dimayor le dio esperanza de clasificación a algunos de los clubes que todavía tienen vida en el torneo de clausura. La victoria de Santa Fe 2-1 frente al Junior de Barranquilla, y la de Alianza por la mínima sobre Deportivo Cali dejaron los dos últimos cupos de los 8 demasiado apretados.

Llaneros, aunque en décima posición pero con los mismos puntos que Santa Fe, que le gana por diferencia de gol, tropezó tras la derrota frente al actual líder de la tabla, Atlético Nacional 3-0, afectando así su diferencia de gol. Sin embargo, aún tendría posibilidades de pelear por un cupo a los cuadrangulares semifinales... Si es que el América de Cali no le arrebata el sueño.

América aún no ha disputado su partido por la fecha 18 ante Boyacá Chicó, partido que se jugará el jueves 6 de noviembre a las 6:10 p.m. En caso de triunfo de “La Mechita”, podrían escalar hasta la octava casilla por ventaja en diferencia de gol y arrebatarle el cupo a Alianza, cerrando así el grupo de los 8 faltando una sola fecha.

En aquel caso, la fecha 19 será fundamental para determinar quién sumará los 3 puntos y se quedará con el séptimo y octavo puestos a los cuadrangulares semifinales.

Así se jugará la fecha 19 de la Liga BetPlay Dimayor 2025-II

Viernes 7 de noviembre:

- Envigado vs. Millonarios 4 p.m.

- Deportivo Pereira vs. Medellín 6:10 p.m.

- Tolima vs. Llaneros 8:20 p.m.

Sábado 8 de noviembre:

- Fortaleza vs. Junior 4:10 p.m.

- Atlético Nacional vs. Águilas Doradas 6:20 p.m.

- Bucaramanga vs. La Equidad 8:30 p.m.

Domingo 9 de noviembre:

- Once Caldas vs. Pasto 2 p.m.

- Alianza vs. Boyacá Chicó 4:10 p.m.

- América vs Unión Magdalena 6:20 p.m.

- Santa Fe vs. Deportivo Cali 8:30 p.m.

Tabla de posiciones tras la fecha 18

Faltando el compromiso de América de Cali y Boyacá Chicó, así va la tabla de posiciones:

1. Atlético Nacional - 34 pts (+14)

2. Bucaramanga - 34 pts (+13)

3. Medellín - 34 pts (+12)

4. Fortaleza - 34 pts (+8)

5. Tolima - 32 pts

6. Junior - 31 pts

7. Águilas Doradas - 27 pts

8. Alianza F.C. - 26 pts

------------------------ Fuera de zona de clasificación------------------------

9. Santa Fe - 25 pts (+2)

10. Llaneros - 25 pts (-3)

11. América - 23 pts (+2)

12. Once Caldas - 23 pts (-4)

13. Millonarios - 22 pts

14. Deportivo Cali - 20 pts

15. Unión Magdalena - 18 pts (-9)

16. Deportivo Pereira - 18 pts (-10)

17. Pasto - 16 pts (-4)

18. Envigado - 16 pts (-7)

19. Boyacá Chicó - 16 pts (-10)

20. La Equidad - 11 pts

