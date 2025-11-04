Los equipos que luchan por uno de los dos cupos a las semifinales de la Liga BetPlay; así se jugará la penúltima fecha

Este viernes 7 de noviembre inicia la penúltima fecha de la fase de grupos de la Liga Betplay Dimayor 2025-II, y los últimos cupos para los cuadrangulares semifinales se ponen cada vez mas esquivos.
Alianza F.C. , por lo pronto, tiene el privilegio de estar en el octavo lugar; sin embargo, Santa Fe y Llaneros, le respiran en la nuca con un solo punto de diferencia. La fecha 19 podría cambiarlo todo y un mínimo error haría temblar las posiciones del FPC. Le contamos cómo se juega la fecha 19 de la Liga BetPlay y qué elencos son los 8 que están en zona de clasificación hasta el momento.