Tras cinco fechas, Junior lidera la Liga; Millos toca fondo, y Nacional y DIM están entre los ocho. Así está la tabla

El presente de Millonarios es todo lo contrario: los dirigidos por David González no conocen la victoria en lo que va del torneo y se encuentran en el fondo de la tabla, acumulando derrotas que preocupan a su afición y a la directiva, especialmente por el pobre mercado de fichajes que ha sido duramente criticado. La jornada comenzó con la victoria 1-0 del Unión Magdalena sobre La Equidad, sumando puntos vitales en su lucha por no descender. La gran sorpresa se vivió en Palmaseca, donde Llaneros goleó 3-0 al Deportivo Cali, dejando en evidencia las fragilidades del conjunto azucarero. Junior no falló en casa y venció 2-0 a Boyacá Chicó, mientras que Independiente Santa Fe remontó y derrotó 2-1 al América en El Campín, en un vibrante clásico que dejó buenas sensaciones para los ‘cardenales’. En el eje cafetero, Pereira se quedó con el clásico tras imponerse 2-1 ante Once Caldas en un duelo cargado de emociones.