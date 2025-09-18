x

Bucaramanga abre la fecha 12 de la Liga Betplay contra Tolima: así se jugará la jornada

El cuadro auriverde es líder del torneo colombiano. Independiente Medellín y Atlético Nacional tendrán sus partidos este domingo.

  Carlos Henao, autor del gol del triunfo de Bucaramanga ante Nacional. FOTO X-BUCARAMANGA
    Carlos Henao, autor del gol del triunfo de Bucaramanga ante Nacional. FOTO X-BUCARAMANGA
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 49 minutos
bookmark

Atlético Bucaramanga, sorpresivo líder de la Liga Betplay 2-2025, abrirá este viernes, a partir de las 6:00 p.m. y como local en el Estadio Américo Montanini, la duodécima fecha frente al Deportes Tolima, que también hace una buena campaña en el torneo colombiano.

El equipo leopardo, dirigido por Leonel Álvarez, encara el nuevo reto cargado de motivación: venció 1-0 a Atlético Nacional en el Atanasio Girardot, en un partido en el que jugó gran parte con diez hombres, resultado que desencadenó la salida del técnico argentino Javier Gandolfi del cuadro verde (el marcador cambió a 3-0 porque el cuadro paisa tuvo en cancha a cuatro extranjeros). Luego, el martes, empató 0-0 en su visita al América de Cali y consolidó su liderato con 21 puntos, los mismos que Junior y Fortaleza, pero con mejor diferencia de gol.

“Estoy muy contento por mis jugadores. La gente habla mucho, dice que nuestro camerino está roto. Quisiera cualquier directivo encontrar un camerino roto con un equipo que es líder. Son noticias que hacen mucho daño y que no le hace bien al que hizo ese comentario, nosotros sabemos para dónde vemos, es un proyecto que asumimos con responsabilidad”, comentó Leonel Álvarez en rueda de prensa.

Le puede interesar: ¿Pablo Guede ya es técnico de Nacional? Esto respondieron las altas esferas del club

Tolima, cuarto con 20 unidades, llega como escolta inmediato en la parte alta de la tabla. Independiente Medellín, con un partido menos, también suma 20, mientras que Llaneros (18) se aferra al sexto lugar en una campaña histórica.

Atlético Nacional, golpeado tras los recientes resultados y cambios en el banquillo, cayó a la séptima casilla con 17 puntos, mientras que Santa Fe, con 16, cierra parcialmente el grupo de los ocho clasificados.

Programación de la fecha 12 de la Liga Betplay

Viernes 19 de septiembre

Bucaramanga vs. Tolima (6:00 p.m.)

América vs. Once Caldas (8:10 p.m.)

Sábado 20 de septiembre

Envigado vs. Alianza (2:00 p.m.)

Llaneros vs. Águilas Doradas (4:10 p.m.)

Pasto vs. Santa Fe (6:20 p.m.)

La Equidad vs. Deportivo Cali (8:30 p.m.)

Domingo 21 de septiembre

Millonarios vs. Fortaleza (2:00 p.m.)

Unión Magdalena vs. Atlético Nacional (4:10 p.m.)

Medellín vs. Junior (6:20 p.m.)

Boyacá Chicó vs. Pereira (8:30 p.m.)

Tabla de posiciones (tras 11 fechas)

Bucaramanga 21 puntos

Junior 21

Fortaleza 21

Tolima 20

Medellín 20

Llaneros 18

Nacional 17

Santa Fe 16

Alianza 15

Cali 14

Pereira 13

Once Caldas 13

Envigado 11

Millonarios 11

La Equidad 11

Unión Magdalena 11

Boyacá Chicó 10

Pasto 9

Águilas Doradas 8

América 7

Siga leyendo: ¿Técnico colombiano o extranjero?, ¿qué quiere el hincha y qué pensarán los directivos de Atlético Nacional?

