Bucaramanga abre la fecha 12 de la Liga Betplay contra Tolima: así se jugará la jornada

Atlético Bucaramanga, sorpresivo líder de la Liga Betplay 2-2025, abrirá este viernes, a partir de las 6:00 p.m. y como local en el Estadio Américo Montanini, la duodécima fecha frente al Deportes Tolima, que también hace una buena campaña en el torneo colombiano.

El equipo leopardo, dirigido por Leonel Álvarez, encara el nuevo reto cargado de motivación: venció 1-0 a Atlético Nacional en el Atanasio Girardot, en un partido en el que jugó gran parte con diez hombres, resultado que desencadenó la salida del técnico argentino Javier Gandolfi del cuadro verde (el marcador cambió a 3-0 porque el cuadro paisa tuvo en cancha a cuatro extranjeros). Luego, el martes, empató 0-0 en su visita al América de Cali y consolidó su liderato con 21 puntos, los mismos que Junior y Fortaleza, pero con mejor diferencia de gol.