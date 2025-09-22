VAR, penales fallados y remontadas: la fecha 12 de la Liga BetPlay tuvo de todo. Así quedó la tabla de posiciones

El fútbol colombiano vivió una jornada intensa. La fecha número doce de la Liga BetPlay 2 tuvo a tres de los clubes más grandes del país en escena, cada uno con historias distintas, pero todos aportando intensidad, emociones y drama a un campeonato que se aprieta en la parte alta de la tabla.
En Bogotá, Millonarios volvió a encender los corazones de su hinchada en El Campín. Con sufrimiento, pero también con carácter, los dirigidos por Hernán Torres derrotaron 3-2 a Fortaleza, en un partido que por momentos se volvió un ida y vuelta sin respiro. Los azules se quedaron con tres puntos vitales para mantenerse en la pelea, aunque aún están en la parte baja de la tabla (14 puntos). La victoria, sin embargo, alimenta la ilusión de un repunte que la hinchada espera con ansias.