VAR, penales fallados y remontadas: la fecha 12 de la Liga BetPlay tuvo de todo. Así quedó la tabla de posiciones

El fútbol colombiano vivió una jornada intensa. La fecha número doce de la Liga BetPlay 2 tuvo a tres de los clubes más grandes del país en escena, cada uno con historias distintas, pero todos aportando intensidad, emociones y drama a un campeonato que se aprieta en la parte alta de la tabla. En Bogotá, Millonarios volvió a encender los corazones de su hinchada en El Campín. Con sufrimiento, pero también con carácter, los dirigidos por Hernán Torres derrotaron 3-2 a Fortaleza, en un partido que por momentos se volvió un ida y vuelta sin respiro. Los azules se quedaron con tres puntos vitales para mantenerse en la pelea, aunque aún están en la parte baja de la tabla (14 puntos). La victoria, sin embargo, alimenta la ilusión de un repunte que la hinchada espera con ansias.

Más al norte del país, en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta, Atlético Nacional confirmó su levantada. El conjunto verdolaga venció 1-2 al Unión Magdalena, imponiendo condiciones en un escenario difícil y sumando una victoria que lo ubica con 20 puntos, igualado con Tolima en la tabla. Los verdes, liderados desde la experiencia y la jerarquía, demostraron que todavía tienen mucho que decir en este torneo.

El drama mayor, sin embargo, se vivió en Medellín. En el Atanasio Girardot, Independiente Medellín y Junior de Barranquilla protagonizaron un partido vibrante que terminó 2-2, aunque con un sabor amargo para los visitantes. Los dirigidos por Alfredo Arias llegaron a ponerse 0-2 en el marcador, pero el ‘Poderoso’ no bajó los brazos y logró la igualdad en un cierre cargado de tensión. Para colmo, el guión incluyó un penalti fallado por Guillermo Paiva en las filas del Junior, que pudo haber significado la victoria rojiblanca. Al final, ambos equipos dividieron honores en un encuentro que dejó bronca y suspenso. La jornada dominical aún guardaba más capítulos de emoción. En Tunja, el Boyacá Chicó recibió al Deportivo Pereira en un choque marcado por la polémica. El cuadro matecaña ganaba desde el minuto 26 con anotación de Samy Merheg, y parecía tener la victoria en el bolsillo. Sin embargo, en el tiempo de reposición, el árbitro decretó un penalti para los ajedrezados tras una larga revisión en el VAR. La decisión, que llegó después de varios minutos de incertidumbre, cambió la historia: Chicó empató 1-1 y el lamento quedó del lado visitante.

Tabla de posiciones tras la fecha 12 La lucha por la parte alta de la Liga se mantiene al rojo vivo. El Atlético Bucaramanga sigue sólido en la cima con 24 puntos, luego de vencer 2-0 al Deportes Tolima. El Junior le sigue con 22, mientras que Medellín y Fortaleza se mantienen expectantes con 21 unidades. Detrás aparecen Nacional y Tolima (20), que aprietan la carrera hacia los cuadrangulares. Más abajo, equipos como Llaneros (18), Cali (17) y Santa Fe (17) buscan no descolgarse, mientras que clubes históricos como Millonarios (14) y América (10) todavía no encuentran la regularidad deseada.