¿Récord de 79 tarjetas rojas en la Liga-2 es motivo para rajar a los árbitros del país?

En lo corrido de la Liga Betplay-2 en Colombia se tiene un registro de 79 tarjetas rojas mostradas, siendo Envigado, Bucaramanga y La Equidad los equipos más afectados con esta sanción, siete rojas cada uno.
Una cifra alta para una liga que se ha caracterizado por ser más técnica, de mucho toque de balón y juego limpio, según mencionan algunos analistas.
José Borda, por ejemplo, dice que el promedio de 6 y 7 rojas por fecha no es una cifra normal. Afirma que es un número excesivo y que, “aunque a veces los jugadores son responsables, también ha sido evidente que los árbitros están acelerados y sacan tarjetas rojas de manera apresurada”.