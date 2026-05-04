Crisis de la salud en Colombia: Liga Contra el Cáncer suspende servicios en Bogotá

La crisis financiera que atraviesa el sistema de salud colombiano sigue dejando consecuencias en distintas regiones del país.
Esta vez, la Liga Colombiana Contra el Cáncer Seccional Bogotá anunció la suspensión temporal de sus servicios debido a problemas económicos derivados, principalmente, de retrasos en los pagos por la atención prestada a pacientes.
La medida, según explicó la institución en un comunicado oficial fechado el 30 de abril de 2026, busca proteger la estabilidad de la entidad y garantizar que, una vez se supere la emergencia financiera, los servicios puedan retomarse con calidad y sostenibilidad.
“La IPS atraviesa una situación financiera compleja, originada principalmente por la falta de pagos oportunos correspondientes a los servicios prestados”, señaló la Liga en el documento firmado por el gerente general, Hernán Fernández Ankudowicz.