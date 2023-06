1906 fue fundado Unión Berlín, que esta temporada se clasificó a la Champions por primera vez.

Finalizada la temporada 2022-2023 en las principales ligas europeas fueron varias las sorpresas que dejaron estos campeonatos. Equipos históricos que no mantuvieron la categoría y otros, denominados chicos, llamaron la atención gracias a sus buenas campañas al clasificar competencias internacionales (Champions, Europa League o Conference League).

Pero, sin lugar a dudas, uno de los descensos que más causó tristeza en los aficionados del balompié mundial fue el del Leicester de la Premier League de Inglaterra. Este club se ganó un espacio en los corazones de los futboleros gracias a su histórica campaña en 2016, en la que bajo la batuta del entrenador francés Claudio Ragnieri y con futbolistas del alto nivel como el arquero danés Kasper Schmeichel (hoy en Niza de Francia), el volante nacionalizado francés N’Golo Kanté (Alttihad de Arabia), Danny Drinkwater (sin equipo) y el delantero inglés Jamie Vardy, entre otros, alzaron el título de la Premier por primera vez. Su goleador Vardy, quien fue el máximo artillero del club en ese torneo, nunca abandonó la institución pese a las ofertas de otras escuadras históricas como Manchester United y Chelsea, y jugará en la segunda división con los The Foxes. “Estoy destrozado, de hecho devastado por tener que escribir este mensaje. He pasado la última semana reflexionando sobre nuestro descenso y realmente no sé qué decir aparte de que no les hemos cumplido esta temporada, les fallamos, así de simple”, expresó Vardy tras no poder evitar descender con su club. Leicester también es recordado porque fue animador de lujo en Liga de Campeones-2017, en la que llegó hasta cuartos de final, eliminado a manos de Atlético de Madrid (2-1 el global). Esto muestra lo difícil que es mantenerse en la alta competencia del fútbol inglés. De hecho, otro de los históricos que se fue a la segunda división (Championschip) fue el Leeds. Después de tres temporadas de recuperar la categoría bajo la orientación del argentino Marcelo Bielsa, y ahora dirigido por el británico Sam Allardyce, tendrá que volver a pujar por regresar a la máxima competencia. El otro que tampoco se mantuvo en primera división fue Southamton, elenco que llevaba once años en primera. De otro lado, uno de los que llamó la atención fue el Luton Town inglés, una escuadra humilde que hace diez años militaba en la quinta división y que, ahora, asciende a la máxima categoría, por primera vez en sus 128 años de existencia. En su modesto estadio, de tan solo 10.000 personas, acogerá una de las ligas más atractivas del mundo. Junto al Luton llegan Burnley y el Sheffield United, antiguos inquilinos. La Liga pierde a un histórico La Liga española es conocida por el dominio de Barcelona (campeón actual) y Real Madrid, pero también cuenta con una gran cantidad de escuadras que luchan por no descender. En esta campaña se despidieron Real Valladolid, Elche y Espanyol, este último con una gran tradición futbolera y que protagoniza uno de los derbis con mayor tradición del balompié ibérico junto al Barcelona. El cuadro catalán disputará LaLiga SmartBank por segunda vez en tres años. Además, una de las sorpresas fue el campeonato hecho por Osasuna, que clasificó a la Conference League, fruto de un trabajo plausible realizado por el técnico español Jagoba Arrasate.

En Italia llora la Sam El Calcio italiano tuvo una liga para la historia. Fuera de que Napoli salió campeón después de 33 años, otros fanáticos lloraron el descenso de la Sampdoria, escuadra con enorme tradición en ese país, pero que debido a su mala campaña tendrá que disputar la Serie B junto al Parma del histórico portero Gianluigi Buffón, que se quedó ad portas de ascender. La Sam conquistó su único título de la liga italiana en 1991, además de consagrarse cuatro veces en la Copa Italia. También alcanzó subcampeonato de Copa de Europa (ahora Liga de Campeones), sucumbiendo 1-0 ante el Barcelona en el estadio Wembley. El Schalke se despide de nuevo Sin lugar a dudas, la temporada en la Bundesliga fue una de las más emocionantes de su historia. Se definió en el último partido del calendario (fecha 38), con un “cabeza a cabeza” entre el Bayern Munich y Borussia Dortmund, Sin embargo, estos últimos no pudieron derrocar la supremacía bávara de más de una década (2011-2012 fue el último campeonato en el que un club diferente al Bayern salió campeón) y a pesar de tener la primera opción para llevarse el campeonato, empataron ante el Mainz (2-2) en casa y el Bayern le ganó de visita al Koln (1-2) y se adjudicó el título.