En Rionegro, Oriente antioqueño, instalaron dos nuevas cámaras de fotomultas; ¿cuáles son los límites de velocidad?

La Alcaldía de Rionegro informó este martes que, “con el propósito de seguir protegiendo la vida en las vías y de acuerdo con las estrategias del Plan Local de Seguridad Vial (PLSV),” obtuvo autorización para la instalación de dos nuevos Sistemas Automáticos, Semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la detección de infracciones (SAST) , regulados bajo la Ley 1843 de 2017 y la Resolución 20203040011245 de 2020, es decir, dos nuevas cámaras de fotomultas.

Los nuevos puntos estarán ubicados en:

Una de las cámaras quedará en el corredor Pintuco sentido Belén – Fiscalía y tendrá un límite de velocidad máxima de de 60 km/h.

La segunda cámara se ubicará en el sector Zona E, en ambos sentidos, y con una velocidad máxima permitida de 70 km/h.

Estas dos nuevas cámaras se suman a los tres puntos ya en operación desde 2023: Tranvía (70 km/h), Pintuco sentido Fiscalía – Belén (60 km/h) y la Transversal 1 (70 km/h).

La puesta en marcha de estos dispositivos contará con tres fases: la primera es la instalación y configuración del equipo en Pintuco – sentido Belén – Fiscalía que está programada para este martes 30 de septiembre.

La segunda, es un periodo pedagógico del 20 de octubre al 9 de noviembre, con envío de mensajes de texto informativos a los usuarios.

Finalmente, empezará a funcionar con sanciones a partir del 10 de noviembre.