En Rionegro, Oriente antioqueño, instalaron dos nuevas cámaras de fotomultas; ¿cuáles son los límites de velocidad?

La Alcaldía de Rionegro informó este martes que, “con el propósito de seguir protegiendo la vida en las vías y de acuerdo con las estrategias del Plan Local de Seguridad Vial (PLSV),” obtuvo autorización para la instalación de dos nuevos Sistemas Automáticos, Semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la detección de infracciones (SAST), regulados bajo la Ley 1843 de 2017 y la Resolución 20203040011245 de 2020, es decir, dos nuevas cámaras de fotomultas.
Entérese: Cambios en la Secretaría de Movilidad de Medellín: llega un expolicía en reemplazo de Mateo González