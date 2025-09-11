“Si así es con un simple chaleco, imagínese una solicitud de vehículo”: Lina Garrido presentó tutela contra la UNP

La representante Lina Garrido presentó una acción de tutela en contra de la Unidad Nacional de Protección (UNP), pues al parecer la entidad se había negado a dotar a la congresista de un chaleco antibalas.
“Si así es con un simple chaleco, imagínese una solicitud de vehículo”, fue lo que escribió Garrido en su cuenta de X, añadiendo que desde la UNP le respondieron que “no están matando congresistas”. La acción de tutela fue admitida por el Juzgado 25 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá por presunta violación al derecho fundamental de petición.