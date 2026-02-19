Paisa fue asesinada y abandonada dentro de una nevera en Estados Unidos: señalan a su esposo del crimen

Esta mujer, nacida en Medellín, fue encontrada sin vida el pasado 5 de febrero, luego de que las autoridades hicieran un allanamiento a la propiedad donde vivía junto con su esposo, David Varela, luego de que sus familiares la reportaran como desaparecida desde el 16 de enero.

A la paisa Lina María Guerra Echavarría, de 39 años, la encontraron muerta en la nevera de su vivienda en Norfolk, Estados Unidos, en un crimen por el cual responsabilizan a su compañero sentimental, quien habría escapado hacia Hong Kong. Al parecer, los hechos se registraron en medio de un ataque de celos.

En un comienzo, Varela le manifestó a los familiares que a ella la habían detenido por un presunto hurto a un establecimiento comercial. Incluso mandó una fotografía con Lina Maria vestida de naranja, pero cuando los familiares fueron a buscarla, se enteraron que ella no estaba capturada ni tampoco tenía reportes por esta clase de delitos.

Fue entonces cuando los parientes ordenaron una búsqueda dentro de la propiedad y al abrir el congelador se encontraron con el cadáver de esta antioqueña, en avanzado estado de descomposición. Cinco días después de su hallazgo, las autoridades confirmaron que se trató de un asesinato.

Entérese: Primer homicidio en Peque de 2026 habría cobrado la vida de una mujer, ¿quién era?

Ante este caso, Paola Ramírez, cuñada de la fallecida, dijo a medios de Estados Unidos que Varela se había comunicado con ella y que le había manifestado que se encontraba triste y que no había comido durante un día entero porque su esposa estaba detenida.

Cuando este hombre se enteró de que las autoridades habían encontrado los restos mortales de su esposa, el mismo 5 de febrero tomó un vuelo hacia Hong Kong y ya se está haciendo una búsqueda internacional para que responda por el delito de homicidio en primer grado y por fuga ante la corte de Virginia.

Le puede interesar: A juicio por presunto feminicidio el novio de Laura Blanco, periodista que murió tras caer de un noveno piso

Varela es reservista en servicio activo de la Marina de Estados Unidos y se había conocido con Lina María en el estado de Florida. Después de varios meses de relación, se casaron y estuvieron juntos durante 11 años.

Ramírez señaló que durante esta relación se habían presentado varios hechos de violencia. “Quiero enfatizar que ya había habido violencia antes por parte de David”, relató, al momento de conocer la muerte de esta antioqueña.