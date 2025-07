En mi tierra cuando uno dice que huele a azufre es porque pasó el diablo. Fue ver a tantas personas –el pastor Alfredo Sadee , a Armando Benedetti o a Eduardo Montealegre –, que son unos demonios. Y tenía que decirlo, no me lo podía callar.

No lo nombró, para él no existe . Él no reconoce esas equivocaciones que tiene el Gobierno, como la falta de garantías. Bien se lo dije: mientras él fue oposición, el Gobierno le garantizó su seguridad. Petro no tuvo nunca un intento como lo vivió Miguel Uribe, ni siquiera cercano.

Lo que le dijimos al presidente Gustavo Petro es la verdad, es la voz de millones de colombianos que le expresamos lo que estamos sintiendo. Si antes se luchaba contra contra Pablo Escobar , hoy luchamos contra un Gobierno que no le da garantías a la gente y que nos somete al servicio y la autoridad de los grupos criminales. El único propósito de 2026 es que Gustavo Petro no continúe en el poder.

Por ello duele escuchar todas esas mentiras de un país que solamente se lo creen ellos. Eso me daba valor para decirle al presidente que me viera a los ojos, porque c uando yo le hablaba era la voz del pueblo del que él dice ser dueño y del que dice tener respaldo. Ese 70 % que le dije que ya no le creía son los que hoy reconocen que estos cuatro años han sido perdidos.

La gente no quiere escuchar eso, porque una cosa es la que dice Petro en sus mentiras y otra la que están viviendo en su realidad , en el diario, haciendo las colas en las EPS porque no hay medicamentos, ni tratamientos. La gente no tiene trabajo, le toca acudir a la informalidad.

No dejó de ser llamativo que durante su discurso Saade no la miraba, Benedetti tampoco, el ministro Montealegre la esquivaba y el propio presidente se veía incomodo. ¿Cómo se sintió en ese momento?

Estoy segura que no ha dormido. Estoy segura que no me ha sacado de su mente. Estoy segura que soy su tormento. Le dolió y les dolió en el alma. Él pensaba que iba a salir en hombros y aplaudido del Congreso, pero salió abucheado porque le demostramos que lo que dice es una mentira, que quiere engañar a la gente y hablar de un país que no gobierna, un país con el que no conecta.

Ella hoy no habla del Cauca, no habla de la comunidad afro, no habla del país. A ella la eligieron con los mismos votos que a Gustavo Petro y hoy prefirió arrodillarse y someterse a ese desprecio y al silencio en que la está condenando el presidente.

Ayer no solo rivalizó con el presidente Petro. También entró en una rencilla con el ministro Benedetti, que la trató de “vulgar, ordinaria, grosera, sin preparación, sin argumentos y sin cifras”. Incluso, dijo que la iba a denunciar por injuria y calumnia. ¿Qué le dice al ministro?

Insisto: les dolieron las verdades que les puede decir en la cara. Yo hubiese preferido que Armando Benedetti me hubiera visto a los ojos, pero agachó la cabeza y no me miró en ningún momento, porque le dolía lo que le estaba diciendo. ¿Por qué en ese momento no me increpó? ¿Por qué en ese momento no me miró? ¿Por qué en ese momento no dijo nada?

Porque son machitos es detrás del celular, de otras formas. Yo no tengo miedo. Yo me defiendo. Todo el país conoció los audios en los que maltrataba a Laura Sarabia. El mundo conoció el señalamiento que tuvo por maltrato intrafamiliar en España. Si me demanda estoy dispuesta e iré a decir lo que afirmé: que es un agresor.