Esquema de seguridad de Lina María Garrido le pidió reforzar medidas de protección tras dura réplica contra Petro en el Congreso

“Anoche (domingo) me reuní con mi esquema de seguridad y ellos mismos me manifestaron que era importante insistir en que me refuercen las medidas de protección”, contó la congresista en diálogo con Blu Radio.

Siga leyendo: Petro reconoció ante el Congreso que su gobierno no ha logrado la paz total que prometió

Y es que la representante recordó que tiene amenazas de grupos armados como el ELN y las disidencias, que delinquen en la región de la que proviene, y las cuales expuso desde el año pasado ante el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez; sin embargo, el director de la entidad, según la congresista, “deslegitimó” dichas intimidaciones.

“Augusto Rodríguez, la última vez que tuve la oportunidad de hablar con él, eso fue en noviembre del año pasado, me dijo que más bien no me preocupara, que no estaban matando congresistas. Eso fue lo que me dijo”, sostuvo la congresista en la entrevista con la emisora.