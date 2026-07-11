Linda Noskova es la nueva campeona de Wimbledon, derrotó a Karolina Muchova

Linda Noskova, novena del ranking WTA, le ganó a Karolina Muchova en una final que duró los 3 sets pero donde la novena del mundo se impuso con superioridad en la primera y última manga. Muchova, que para muchos era la favorita, se vio superada por la capacidad devolutiva de Noskova que tuvo en el quiebre uno de sus fuertes para avanzar hacia el título.

Hay que recordar que en segunda ronda del Grand Slam, Linda venció a Maria Camila Osorio. En aquel compromiso, la colombiana cayó por 3-6, 6-4 y 2-6.

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