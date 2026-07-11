Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Linda Noskova es la nueva campeona de Wimbledon, derrotó a Karolina Muchova

El duelo entre las checas, Linda Noskova y Karolina Muchova, números 9 y 10 del ranking WTA respectivamente, dejó a la primera como campeona de Wimbledon, consiguiendo así su primer título de Grand Slam

  • Linda Noskova ganó su primer Grand Slam. FOTO: X Wimbledon
    Linda Noskova ganó su primer Grand Slam. FOTO: X Wimbledon
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 32 minutos
bookmark

Linda Noskova, novena del ranking WTA, le ganó a Karolina Muchova en una final que duró los 3 sets pero donde la novena del mundo se impuso con superioridad en la primera y última manga. Muchova, que para muchos era la favorita, se vio superada por la capacidad devolutiva de Noskova que tuvo en el quiebre uno de sus fuertes para avanzar hacia el título.

Hay que recordar que en segunda ronda del Grand Slam, Linda venció a Maria Camila Osorio. En aquel compromiso, la colombiana cayó por 3-6, 6-4 y 2-6.

Noticia en desarrollo...

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos