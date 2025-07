Cómo consultar su información clave en la Dian para saber si debe declarar renta en 2025

La Dirección de Impuestos y Aduan as Nacionales ( Dian ) anunció que desde este 30 de julio ya está habilitada la consulta de la información exógena, un insumo clave para que las personas naturales puedan saber si deben o no declarar renta en 2025 .

2. Seleccione la opción “Usuario registrado” . Si no tiene cuenta, elija “Usuario nuevo” y realice el registro.

Es posible que al revisar su información exógena encuentra inconsistencias, montos erróneos o reportes que no le corresponden. En ese caso, no debe acudir directamente a la Dian, sino comunicarse con el tercero que reportó la información (banco, empresa, empleador, etc.) y solicitar la corrección.

La Dian ya superó los problemas técnicos que afectaron el reporte en mayo de 2025, cuando se presentó la contingencia tecnológica que obligó a ampliar los plazos de carga. Actualmente, la información se puede descargar sin inconvenientes.