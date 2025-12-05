Messi buscará este sábado el trono de la MLS en una final decisiva para Miami

Dos años de magia, estadios llenos y una infinidad de goles culminarán este sábado para Lionel Messi en su deseada primera final de la MLS, en la que el Inter Miami se juega mucho más que un título. Las ambiciones de la joven franquicia, nunca ocultadas por David Beckham y el resto de su dirigencia, pasan en buena medida por un triunfo el sábado ante el Vancouver Whitecaps, en una final que jugarán además frente a su público del Chase Stadium (2:30 p.m.). Una victoria cumpliría la promesa de conquistar el fútbol norteamericano que Miami lanzó en 2023 al seducir al futbolista más popular del planeta. También sería una despedida dorada para Sergio Busquets y Jordi Alba, compañeros de Messi en una aventura americana con más sinsabores que alegrías en la pugna por los títulos. Sin las figuras españolas, que pasarán al retiro tras la final, el Inter abrirá una nueva era en 2026 con un nuevo estadio, el Miami Freedom Park, que pretende inaugurar con su capitán argentino portando el trofeo de campeón. Esta visión ganadora, sin embargo, puede quedar muy dañada en caso de que quien celebre el sábado sean el Whitecaps y su nuevo líder, el alemán Thomas Müller, todo un especialista en amargarle grandes noches a Messi.

En ese escenario el Inter cerraría un segundo año consecutivo sin ampliar su vitrina, que sólo luce un trofeo de la Leagues Cup de 2023, y difícilmente compensaría su inversión de 50 millones de dólares en salarios, la mayor nómina de la liga con diferencia y unos 30 millones superior a la del modesto Vancouver. La presión ya le puso factura a Las Garzas en la final de la Leagues Cup de agosto ante Seattle Sounders, cuando Luis Suárez y otros jugadores se enzarzaron en una agria bronca con rivales tras la rotunda derrota 3-0.

Una batalla entre campeones

El reencuentro entre Messi y Müller añade aún más intriga a la final más mediática que se recuerda en la MLS, a sólo seis meses de que la Copa del Mundo desembarque en Norteamérica. El exdelantero del Bayern de Múnich, aterrizado en agosto en Vancouver, fue partícipe del mayor desengaño de la gloriosa carrera de Messi en la victoria de Alemania ante Argentina en la final del Mundial de 2014. El alemán también fue protagonista, con un doblete, en el humillante 8-2 del Bayern al Barcelona de Messi, Alba y Busquets en la Liga de Campeones de 2020. Müller convierte en una amenaza todavía mayor al Whitecaps, que antes de su llegada ya venció con rotundidad al Inter en los dos juegos de semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf. Lea: ¿Quiénes serían los rivales de la Selección Colombia y en qué estadios jugarían en el Mundial? Todo sobre el sorteo de los grupos “Sabemos que va a ser un partido muy duro y el agregado de que Müller haya llegado a ese equipo lo hace mucho mejor todavía, les da más jerarquía y juego”, señaló el propio Messi el jueves en declaraciones difundidas por la MLS. “Qué bueno que se pueda dar esta final y volver a enfrentarnos”. La presencia de Müller por Vancouver y la de Messi, Busquets y Rodrigo De Paul por el Inter garantizan que un ganador de la Copa del Mundo se proclamará el sábado por primera vez campeón de la MLS.

Mascherano encuentra la fórmula