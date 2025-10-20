“¡Cabeza en alto muchachos!”: el mensaje de Messi tras derrota de Argentina en el Mundial Sub-20

Como un verdadero capitán eterno, no hizo falta ver a Lionel Messi en la cancha para sentir el apoyo incondicional hacia sus compañeros juveniles. Apenas unos minutos después de que Argentina perdiera la final del Mundial Sub-20 ante Marruecos, el mensaje de Lionel Messi recorrió redes como un abrazo silencioso.
Aunque en aquel 2005 cuando Lionel Messi fue la revelación del mundial juvenil, el desenlace para la Albiceleste fue distinta, Messi no olvida sus pasos, y así como le ha tocado celebrar cientos de veces, también le ha tocado perder amargamente, por eso él más que nadie sabe cómo acompañar en esos momentos de derrota.