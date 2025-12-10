Otra vez MVP, Messi pone la MLS a sus pies a seis meses del Mundial

Lionel Messi fue reconocido el martes en la noche con su segundo premio consecutivo al Jugador Más Valioso (MVP) de la liga norteamericana, broche de oro a una temporada estelar en la que guio al Inter Miami hasta el título.

El astro argentino, máximo artillero del curso con 29 goles en 28 jornadas, es el primer futbolista que revalida el MVP en las tres décadas de vida de la MLS y el segundo en poseer dos galardones, acompañando al serbio Preki (1997 y 2003).

El capitán del Inter obtuvo un 70,43% de los votos de un panel formado por periodistas, jugadores y representantes de los equipos de la MLS, detalló la competición en un comunicado.

“Para nosotros fue un año muy especial por todo lo que vivimos, un año largo (...) pero también un año histórico para el club, por ser la primera vez que se consagra en la MLS”, dijo Messi al recibir el premio de parte del comisionado de la MLS, Don Garber, en una breve ceremonia en el Chase Stadium en Fort Lauderdale (afueras de Miami).

“Poder lograr el objetivo que logramos fue muy lindo, especial”, agregó el astro argentino, que compartió el premio con sus compañeros. “Fue un año exitoso para todo el grupo”, puntualizó.

Lea: ¡Efecto Messi! Desde su llegada le ha dado cuatro títulos al Inter Miami, triplicó ingresos de la MLS y vendió US$200 millones en camisetas

El danés Anders Dreyer (San Diego FC), ganador del premio a la Contratación del Año, fue segundo con el 11,15% de los votos y el gabonés Denis Bouanga (Los Angeles FC) tercero con 7,27%, en un reconocimiento que sólo considera las actuaciones en la fase regular.

El anuncio del premio coincidió con la inauguración este martes en Fort Lauderdale de la primera edición de la Messi Cup, un torneo de promesas Sub-16 en el que participan clubes como el Barcelona y el Manchester City.

A sus 38 años, y tras dos décadas gloriosas en el fútbol europeo, Messi está dejando también una huella imborrable en el “soccer” a sólo medio año de que arranque el Mundial de Norteamérica, en el que Argentina defenderá la corona lograda en Catar en 2022.

El Diez ha avanzado que no confirmará su presencia en el certamen, que se disputará mayoritariamente en Estados Unidos, hasta principios de 2026.

Una eventual ausencia del capitán albiceleste, sin embargo, causaría todo un cataclismo dado su pletórico estado de forma este año, que termina como máximo artillero de las eliminatorias sudamericanas y con un dominio absoluto de la liga norteamericana.