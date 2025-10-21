Lista Clinton: las razones por las que una persona puede ser sancionada por EE. UU. y las implicaciones de esta medida

La llamada Lista Clinton es el nombre con el que se conoce a la “Lista de Nacionales Especialmente Designados” (SDN, por sus siglas en inglés) que administra la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), una dependencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Fue creada en 1995, durante el gobierno de Bill Clinton, como parte de las estrategias para bloquear los bienes y las actividades económicas de personas o empresas vinculadas con el narcotráfico internacional, el terrorismo, la corrupción o violaciones a los derechos humanos.
Aunque nació con el propósito de golpear financieramente a los carteles de droga latinoamericanos, hoy la lista se aplica también a políticos, empresarios y organizaciones en distintas partes del mundo que representen una amenaza para la seguridad o la economía de Estados Unidos.