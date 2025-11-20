x

Lista Clinton frena mantenimiento del helicóptero FAC 0008 asignado al presidente Petro

Leonardo Helicopters detuvo temporalmente el mantenimiento del helicóptero FAC 0008, usado por el presidente Gustavo Petro, debido a las restricciones derivadas de su inclusión en la Lista Clinton, que obligan a la compañía a tramitar una licencia ante la OFAC para continuar cualquier operación.

  • El helicóptero FAC 0008, modelo AW139, quedó sin soporte técnico mientras avanza el trámite de autorización ante la OFAC. FOTO: Fabrizio Carpenti, Aplace2land.
    El helicóptero FAC 0008, modelo AW139, quedó sin soporte técnico mientras avanza el trámite de autorización ante la OFAC. FOTO: Fabrizio Carpenti, Aplace2land.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 51 minutos
bookmark

El helicóptero FAC 0008, utilizado como aeronave VIP para los traslados del presidente Gustavo Petro, quedó sin soporte técnico luego de que Leonardo Helicopters ordenara una suspensión temporal. La medida se adoptó debido a las restricciones derivadas de la inclusión del mandatario en la Lista Clinton, que obliga a la empresa a cumplir nuevos requisitos regulatorios antes de retomar cualquier servicio.

Según la comunicación enviada al teniente coronel Erwin Sierra, comandante del Grupo Técnico de CATAM, la empresa deberá tramitar una licencia ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) antes de poder continuar con cualquier actividad relacionada con el mantenimiento del equipo. Mientras avance este proceso, todas las labores de soporte quedaron detenidas de manera preventiva.

Conozca: Cancillería envió nota verbal a EE. UU. solicitando retirar al presidente Petro de la Lista Clinton, ¿servirá de algo?

La historia detrás del AW139

El helicóptero involucrado es un AgustaWestland AW139 adquirido durante el gobierno de Iván Duque por 12 millones de dólares. Se trata de un modelo con configuración ejecutiva para hasta 12 pasajeros, cabina ampliada y capacidad para trayectos largos, características que generaron críticas desde su compra.

La aeronave fue protagonista del debate político en 2020, cuando su adquisición ocupó un lugar central en la moción de censura contra el entonces ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo. En esa ocasión, el senador Roy Barreras cuestionó el gasto en plena pandemia y señaló que la Presidencia ya contaba con dos helicópteros operativos. El Gobierno defendió la compra argumentando que se financió con la póliza del helicóptero presidencial siniestrado en 2019.

Lea también: Petro confirmó que gastó dinero en burdel en Portugal, pero se negó a dar detalles: “algún día contaré por qué”

Además del costo inicial, el AW139 ha sido objeto de críticas por su mantenimiento: operar la aeronave puede superar los 5.000 millones de pesos al año y su costo por hora de vuelo ronda los 11 millones.

