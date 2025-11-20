Lista Clinton frena mantenimiento del helicóptero FAC 0008 asignado al presidente Petro

Según la comunicación enviada al teniente coronel Erwin Sierra, comandante del Grupo Técnico de CATAM, la empresa deberá tramitar una licencia ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) antes de poder continuar con cualquier actividad relacionada con el mantenimiento del equipo. Mientras avance este proceso, todas las labores de soporte quedaron detenidas de manera preventiva.

El helicóptero FAC 0008, utilizado como aeronave VIP para los traslados del presidente Gustavo Petro, quedó sin soporte técnico luego de que Leonardo Helicopters ordenara una suspensión temporal . La medida se adoptó debido a las restricciones derivadas de la inclusión del mandatario en la Lista Clinton , que obliga a la empresa a cumplir nuevos requisitos regulatorios antes de retomar cualquier servicio.

El helicóptero involucrado es un AgustaWestland AW139 adquirido durante el gobierno de Iván Duque por 12 millones de dólares. Se trata de un modelo con configuración ejecutiva para hasta 12 pasajeros, cabina ampliada y capacidad para trayectos largos, características que generaron críticas desde su compra.

La aeronave fue protagonista del debate político en 2020, cuando su adquisición ocupó un lugar central en la moción de censura contra el entonces ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo. En esa ocasión, el senador Roy Barreras cuestionó el gasto en plena pandemia y señaló que la Presidencia ya contaba con dos helicópteros operativos. El Gobierno defendió la compra argumentando que se financió con la póliza del helicóptero presidencial siniestrado en 2019.

Además del costo inicial, el AW139 ha sido objeto de críticas por su mantenimiento: operar la aeronave puede superar los 5.000 millones de pesos al año y su costo por hora de vuelo ronda los 11 millones.