Lista Clinton frena mantenimiento del helicóptero FAC 0008 asignado al presidente Petro

El helicóptero FAC 0008, utilizado como aeronave VIP para los traslados del presidente Gustavo Petro, quedó sin soporte técnico luego de que Leonardo Helicopters ordenara una suspensión temporal. La medida se adoptó debido a las restricciones derivadas de la inclusión del mandatario en la Lista Clinton, que obliga a la empresa a cumplir nuevos requisitos regulatorios antes de retomar cualquier servicio.
Según la comunicación enviada al teniente coronel Erwin Sierra, comandante del Grupo Técnico de CATAM, la empresa deberá tramitar una licencia ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) antes de poder continuar con cualquier actividad relacionada con el mantenimiento del equipo. Mientras avance este proceso, todas las labores de soporte quedaron detenidas de manera preventiva.
