Inclusión de Petro en la Lista Clinton, ¿pone en la mira a las empresas colombianas?

El lavado de dinero y el financiamiento ilícito ha dejado de centrarse solo en organizaciones criminales. Así lo demostraría el caso colombiano, tras la reciente inclusión del presidente Gustavo Petro, así como varios miembros de su familia e integrantes de su gabinete en la llamada Lista Clinton.
Desde esa óptica, las empresas colombianas de todos los sectores, no solo bancos, enfrentan un riesgo real de sanciones, bloqueos y exclusión financiera internacional por omisiones en sus controles de cumplimiento.
Le puede interesar: La historia de la inclusión de Petro en Lista Clinton empezó en campaña de 2022