URGENTE: Petro, su hijo Nicolás, su esposa Verónica Alcocer y Armando Benedetti fueron incluidos en la Lista Clinton

Por su presunta complicidad en el incremento desaforado del tráfico internacional de cocaína, el gobierno de Estados Unidos sancionó al presidente Gustavo Petro con la inclusión en la denominada Lista Clinton, lo que congela sus activos financieros.

La sanción administrativa también fue aplicada a su esposa Verónica Alcocer y su hijo Nicolás Petro Burgos, así como al ministro del Interior, Armando Benedetti.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, indicó este viernes que “desde que el presidente Gustavo Petro llegó al poder, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado a su nivel más alto en décadas, inundando Estados Unidos y envenenando a los estadounidenses”.

Y agregó que “el presidente Petro ha permitido el florecimiento de los carteles de la droga y se ha negado a detener esta actividad. Hoy, el presidente Trump está tomando medidas enérgicas para proteger a nuestra nación y dejar claro que no toleraremos el tráfico de drogas en nuestro país”.

La respuesta del Jefe de Estado Colombiano no se hizo esperar, y en su cuenta de la red social X declaró: “Efectivamente la amenaza de Bernie Moreno se cumplió, yo y mis hijos y mi esposa entramos a la lista OFAC. Mi abogado en mi defensa será Dany Kovalik de los EE.UU.”.

El presidente afirmó que “luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae está medida del gobierno de la sociedad que tanto ayudamos para detener sus consumos de cocaína. Toda una paradoja, pero ni un paso atrás y jamás de rodillas”.