La Lista Clinton genera incertidumbre entre los altos funcionarios de Ecopetrol

La semana pasada, mientras que el presidente Gustavo Petro se encontraba en Brasil por la COP30, algunos vehículos de funcionarios de Ecopetrol llegaron hasta la sede de la embajada de Estados Unidos.

Reunión a puerta cerrada entre Ecopetrol y la embajada de EE. UU.

Allí, algunos de los funcionarios de la petrolera estatal tuvieron una reunión a puerta cerrada con representantes de la embajada. Puede leer: La batalla entre Reficar y la Dian se enciende otra vez: ahora el cobro es por $17.000 millones Versiones de medios indican que a la reunión asistieron funcionarios del área de cumplimiento de Ecopetrol, y durante el encuentro se cuestionó el tema de si la empresa ha previsto el escenario de que alguno de los ejecutivos ingresarán a la Lista Clinton, donde ya hace unas semanas fue incluido el presidente Petro junto a su esposa, Verónica Alcocer, su hijo, Nicolás Petro, y el ministro del Interior, Armando Benedetti.

Temor en Ecopetrol por posibles sanciones y nuevas inclusiones en la Lista Clinton

La incertidumbre, de acuerdo con la Unidad Investigativa del diario El Tiempo, que reina alrededor de la operación de Ecopetrol es si habría una nueva adición de personajes colombianos en los listados de la Ofac en los próximos días, y que uno de ellos sea el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Entérese: ¡Histórico! Asamblea extraordinaria de Ecopetrol aprueba la entrada de un trabajador a la junta directiva La hipótesis se maneja pues el presidente de la petrolera estatal tiene abierta una investigación relacionada con su gestión durante la campaña presidencial de Petro en 2022, así como otros procesos que se han adelantado por sus funciones en Ecopetrol, en las que hay embargo de bienes por deudas de campaña y presuntos direccionamientos de contratos. Vea también: Ecopetrol dio un paso atrás en la transición energética: ¿por qué se bajó de la Ronda Eólica Costa Afuera?

