Inglaterra despilfarra en el mercado de pases: Liverpool ha gastado 294 millones de euros en refuerzos

El vigente campeón Liverpool batiendo récord de traspasos para defender su trono... mientras, el recién ascendido Sunderland gasta más que los gigantes de otras ligas para luchar por la permanencia: la Premier League vuelve a protagonizar un mercado de derroche, incrementando la amenaza de desequilibrio entre los grandes campeonatos del fútbol europeo.
Luego de unas ventanas de traspasos protagonizadas por sus vecinos ingleses Chelsea, Manchester City o Manchester United, el Liverpool, que en mayo conquistó el 20º campeonato de su historia, ha gastado este verano boreal cerca de 294 millones de euros según cifras del diario L’Équipe y del medio especializado Transfermarkt (342,5 millones de dólares).