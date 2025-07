Luis Díaz sigue siendo uno de los jugadores más codiciados del fútbol europeo, pero también uno de los más intransferibles. En medio de la oleada de rumores del mercado de verano, el atacante colombiano ha sido blanco de varios gigantes del fútbol mundial. Sin embargo, una vez más, el Liverpool ha dejado claro que no está dispuesto a dejarlo marchar.

“El Liverpool ha rechazado un acercamiento formal del Bayern de Múnich por el delantero Luis Díaz... No entrará en negociaciones por el atacante”, reportó el medio británico.

La última oferta llegó directamente desde Alemania. Max Eberl, director deportivo del Bayern de Múnich, mantuvo acercamientos con el entorno del jugador y posteriormente envió una propuesta formal a Anfield. Sin embargo, y según lo confirmó la BBC, la respuesta del club inglés fue tajante: no hay intención alguna de negociar por Luis Díaz.

Esta no es la primera vez que los ‘reds’ rechazan una propuesta por el guajiro. El Barcelona ofreció en su momento 60 millones de euros, y el club saudí Al Nassr subió la apuesta a 85 millones, cifras que fueron rechazadas sin titubeos. Incluso ahora, con la oferta del Bayern sobre la mesa —de la cual no se conoció el monto exacto—, el mensaje ha sido el mismo: Luis Díaz es pieza clave y no está a la venta.

Una particularidad que complica aún más cualquier intento por ficharlo es que el atacante no tiene cláusula de rescisión en su contrato, el cual está vigente hasta 2027. Esto le otorga al Liverpool total control sobre su futuro y deja a los clubes interesados sin una cifra concreta con la cual negociar.