Liverpool no despega en Inglaterra: perdió contra el último del torneo y suma seis derrotas en últimos siete juegos

El vigente campeón de la Liga Premier inglesa, Liverpool, concedió el sábado su sexta derrota en apenas doce jornadas disputadas del torneo, al caer 3-0 en su cancha contra el Nottingham Forest, mientras que el Chelsea se colocó segundo de forma provisional tras vencer 2-0 en Burnley. Los reds, cuyas seis derrotas han llegado en las últimas siete jornadas de campeonato, caen a la 11ª posición y quedan provisionalmente a 8 unidades del líder Arsenal, que jugará el domingo el derbi del norte de Londres contra el Tottenham (7º).

“Todos estamos decepcionados, como deberíamos, porque perder en casa contra el Nottingham Forest es, en mi opinión, muy malo”, declaró el capitán del Liverpool Virgil van Dijk a los medios de la Premier League. El brasileño Murillo (33’) abrió el marcador en un saque de esquina, y su compatriota Igor Jesús creyó haber anotado el segundo del Forest segundos después, pero la acción fue anulada por mano.

La segunda mitad no pudo arrancar peor para los locales, cuando el italiano Nicolo Savona (46’) silenció Anfield batiendo al arquero brasileño Alisson Becker, de regreso a la portería tras su lesión a finales de septiembre. También volvía tras lesión el atacante sueco Alexander Isak, titular pero que fue sustituido en la segunda mitad por el italiano Federico Chiesa (68’). Ese fue uno de los cambios con los que el entrenador neerlandés Arne Slot trataba de evitar la derrota en su 50º partido de Premier League en el banquillo de los Reds. Sin embargo, fueron los hombres entrenados por Sean Dyche quienes golpearon de nuevo, con una magnífica acción en el área de Morgan Gibbs-White (78’).

El Liverpool, que la temporada pasda perdió solo cuatro encuentros en el camino hacia su 20º título de campeón de Inglaterra, recibe el miércoles al PSV Eindhoven en la quinta jornada de Liga de Campeones. Por su parte, el Nottingham Forest logró salir de la zona de descenso tras sumar su tercera victoria en Premier League, la segunda consecutiva.

Las sensaciones del Chelsea son radicalmente opuestas a la del Liverpool: en Burnley, con goles del portugués Pedro Neto y del argentino Enzo Fernández, los Blues sumaron su quinta victoria en las últimas seis jornadas de campeonato, y con 23 puntos se colocan a tres del Arsenal. No fue un triunfo fácil para los Bleus, pero aprovecharon la primera ocasión clara del partido para ponerse por delante en el marcador: centro desde la izquierda de Jamie Gittens y cabezazo en plancha de Neto entrando en el segundo palo (37’).