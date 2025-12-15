Video | Así fue la llamada televisada de Gabriel Boric a José Antonio Kast para felicitarlo por su triunfo en las presidenciales de Chile

Siguiendo una “linda tradición”, el presidente chileno Gabriel Boric, llamó este domingo a José Antonio Kast, ganador de las elecciones, para felicitarlo y manifestarle su buena disposición para adelantar la transición del poder. Kast, un ultraderechista de 59 años con quien Boric se había enfrentado hace cuatro años (2021) en el balotaje, se impuso este 14 de diciembre con un 58,16 % de los votos a la comunista Jeannette Jara, que alcanzó el 41,84 % de los sufragios. Lea aquí: “Jamás le daré la mano a un hijo de nazi”: la polémica por reacción de Petro sobre triunfo de Kast en Chile El presidente electo logró más de 7,2 millones de votos, convirtiéndose en el candidato más votado en la historia de la democracia chilena, un país en el que, por primera vez, el voto fue obligatorio. Kast también es el primer ultraderechista en liderar al país tras el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), de quien se considera seguidor.

Tras confirmarse su triunfo, Boric, el mandatario saliente, llamó a Kast para felicitarlo a través de una llamada que fue transmitida en vivo por los canales de televisión de ese país. Desde su despacho en el Palacio de la Moneda, tomó el teléfono, le extendió su felicitación a su otrora rival y le manifestó que tanto él como sus funcionarios estarán a su disposición para realizar un empalme tranquilo. "José Antonio Kast, lo llamo siguiendo una linda tradición republicana que nos enorgullece, que nos honra, que es el llamado del presidente en ejercicio al presidente electo. Tal como conmigo tuvo la amabilidad de hacerlo el presidente (Sebastián) Piñera, yo hoy día lo hago con usted. Recuerdo también cuando me fue a saludar aquel día hace cuatro años y hoy le presento mis felicitaciones", expresó Boric. El mandatario saliente continuó: "Ha tenido un triunfo claro y usted ha sido electo presidente de la República de Chile y, por lo tanto, de todos los chilenos y chilenas, y eso, usted sabe, es una gran responsabilidad que hay que abordar con mucho cariño, con mucha humildad, con mucho trabajo. Y quiero que sepa que como presidente de la República y prontamente expresidente de la República siempre estaré a disposición para poder colaborar con los destinos de la patria". Al otro lado de la bocina, Kast le respondió el gesto a Boric y le dijo: "Le quiero agradecer, presidente. Así como le planteé cuando fui a saludarlo, también mi interés era colaborar para que recuperáramos la paz entre nosotros, hoy le hago el mismo planteamiento: que esta sea una transición muy ordenada, respetuosa, y por su puesto que después de ese 11 de marzo me interesaría también mucho contar con sus opiniones, con su mirada de lo que es el país".

Y agregó: "Así que le quiero agradecer este llamado y también la posibilidad de encontrarnos en algún momento para poder conversar más en privado de cómo hacer la mejor transición que se pueda y que nos ayude también a ver cuáles son los puntos neurálgicos donde nosotros podemos avanzar y que usted ve que están pendientes". Boric, nuevamente tomó la palabra y le recordó al mandatario electo que la llamada que estaban sosteniendo tenía una "particularidad" y era que la estaban viendo "todos los chilenos y chilenas". "Pero quiero transmitirle que para mí no es solamente un acto protocolar, una de las cosas que he sentido muy fuertemente durante estos años en La Moneda y recorriendo Chile es el valor profundo de las instituciones, de la democracia, pero por sobre todo, de su pueblo y yo estoy muy orgulloso de la democracia, independiente de quienes la celebren, quienes estén tristes por el resultado de hoy, Chile de alguna manera se consolida de una forma que a todos nos enorgullece", dijo.