Gracias a la llamada de un mayordomo, autoridades encontraron el cuerpo de una mujer en el río Medellín

Mientras un mayordomo cuidaba una finca en Barbosa , más exactamente en la vereda El Cortado, corregimiento El Hatillo, vio lo que sería un cuerpo flotando en las aguas del Río Medellín.

De inmediato alertó a las autoridades, quienes se dirigieron al sitio a corroborar lo informado. Allí dieron con el cuerpo sin vida de una mujer, que según información preliminar, tendría 26 años. El personal de bomberos de Barbosa se encargó de la extracción del cadáver.

Aún se desconocen las causas y los responsables, sin embargo, de acuerdo con la Fiscalía, el hecho se tipificó como un homicidio, por lo que ya están en curso las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos.

El cuerpo fue trasladado a Medicina Legal para ser identificado y determinar cuáles fueron las causas de su deceso.