Gracias a la llamada de un mayordomo, autoridades encontraron el cuerpo de una mujer en el río Medellín

Mientras un mayordomo cuidaba una finca en Barbosa, más exactamente en la vereda El Cortado, corregimiento El Hatillo, vio lo que sería un cuerpo flotando en las aguas del Río Medellín. De inmediato alertó a las autoridades, quienes se dirigieron al sitio a corroborar lo informado. Allí dieron con el cuerpo sin vida de una mujer, que según información preliminar, tendría 26 años. El personal de bomberos de Barbosa se encargó de la extracción del cadáver. Lea más: Alias El Costeño, implicado en magnicidio de Miguel Uribe, es acusado por el asesinato de un comerciante en Medellín Aún se desconocen las causas y los responsables, sin embargo, de acuerdo con la Fiscalía, el hecho se tipificó como un homicidio, por lo que ya están en curso las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos. El cuerpo fue trasladado a Medicina Legal para ser identificado y determinar cuáles fueron las causas de su deceso. Hace poco más de una semana en el municipio de Liborina, Occidente de Antioquia, fue capturado José Díaz García de 24 años, y aprehendido un adolescente de 16, señalados de abusar sexualmente de una menor de 14 años, quienes según las autoridades, habrían aprovechado la amistad con la víctima para obligarla a sostener relaciones sexuales. Entérese: Después de comerse una hamburguesa, acribilllaron a histórico cabecilla de La Oficina en un restaurante de Itagüí Posteriormente, la menor le contó todo a su abuela paterna, quien interpuso la denuncia a la Policía. Otro hecho se registró en Santa Fe de Antioquia, donde después de dos años de ataques a su expareja y a sus dos hijas, fue capturado Brayan Yepes de 28 años de edad, señalado de ejercer, presuntamente, violencia física, verbal y psicológica contra las tres, incluso hasta llegar al punto de amenazarlas de muerte. En 2025 en Antioquia, se han efectuado 450 capturas por delitos sexuales, 959 por violencia intrafamiliar y 5 por feminicidios.