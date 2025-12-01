Una llamada, el ultimátum y la presión militar: lo que dejan ver los acercamientos entre Trump y Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló por teléfono la semana pasada con Nicolás Maduro en una conversación que, según fuentes citadas por The New York Times, se dio a finales de noviembre y tuvo como eje las condiciones, tiempos y garantías para una eventual salida de Maduro del poder en Venezuela, en medio del despliegue militar estadounidense en el Caribe y de la amenaza de acciones contra el país suramericano.
De acuerdo con el Times, Trump y Maduro “conversaron sobre una posible reunión” en Estados Unidos, en una llamada telefónica en la que también participó el secretario de Estado, Marco Rubio. Esa conversación se habría producido días antes de que entrara en vigor la designación de Maduro como líder del cartel de los Soles, considerado por Washington como una organización terrorista extranjera.
El diario estadounidense relata que, según personas conocedoras, en la llamada se exploró un encuentro entre ambos en territorio estadounidense, aunque por ahora no hay planes formales. La Casa Blanca declinó comentar y el gobierno venezolano tampoco respondió a las solicitudes. Dos personas cercanas a Caracas confirmaron que se realizó una llamada directa, sin autorización para hablar en público.